Disservizi nel ritiro dei rifiuti a Varese, l’esasperazione dei condomini al 13 di via Val di Non

«Anche dopo diverse segnalazioni da più condomini in più settimane, non vengono ritirati i sacchi dell’indifferenziata al civico 13 di via Val di Non a Varese. Abbiamo chiamato più volte ma oltre che ricevere la risposta “raccogliamo la segnalazione e la inoltriamo” non viene fatto nulla». Lo sfogo è contenuto nella pec che Enrico Pagliara, cittadino di Varese, ha inoltrato alla stessa Impresa Sangalli, al Comune di Varese e a Varesenews.

«Attualmente la situazione sta degenerando, in quanto ormai la quantità di sacchi della spazzatura è veramente insostenibile. Non è neanche possibile tirarli nel condominio, non possiamo vivere nella spazzatura – se entro due giorni la spazzatura non verrà ritirata inoltro tutto all’Ats e sarà mia premura sporgere denuncia alla Questura di Varese per i dovuti accertamenti e sanzioni» – tuona il residente di via Val di Non.

A giudicare dalle valutazioni del servizio reso dall’impresa monzese, che è possibile leggere su Google, sembrano essere in molti gli scontenti, «ma nulla si sta muovendo per migliorare la situazione – prosegue Pagliara – siamo ancora con i bidoni della carta piccoli (per un condominio di 11 unità non bastano), ci è stato rimosso il bidone dell’indifferenziata che avevamo pagato noi e non è stato sostituito (ci aspettiamo un rimborso del valore del bidone: 600 euro), i rifiuti non vengono ritirati, i bidoni non vengono messi nello stesso posto quando vengono svuotati ma vengono lasciati in modo creativo nel piazzale».

Pagliara lamenta anche la “creatività” nella rateizzazione della Tari (che però dipende dal Comune, ndr): «Specificato ciò c’è da dire che pure nella rateizzazione abbiamo notato una certa “fantasia” nel dividere le 3 rate a vostro piacimento, al posto che prendere la cifra e dividerla per 3 è stato fatto in modo totalmente arbitrario e fantasioso».

A nome di tutti i condomini Pagliara chiede «che la situazione venga ripristinata e si ritorni alla normalità, è assurdo che in tutta la via i rifiuti vengano ritirati e i nostri (che sono nei loro sacchi) non vengano ritirati e non vengano neanche lasciati i biglietti (nel caso in cui non vada bene qualcosa)».