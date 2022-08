I distinti del “Franco Ossola” rischiano di rimanere chiusi, i bagni chimici risolvono la situazione

Il settore dei distinti dello stadio “Franco Ossola” ha rischiato di restare chiuso per la prima gara ufficiale della stagione, lo scontro di Coppa Italia che vedrà il Varese opposto al Legnano. Il motivo? Un problema alla copertura dei bagni dello stadio del settore.

La società si è mossa e ha installato dei bagni chimici per ovviare al problema che però dovrà essere risolto per le prossime uscite – domenica 4 settembre ci sarà la prima di campionato contro l’Alcione -, ma che chiamerà in causa il Comune.

La società, con un comunicato sui propri canali social, ha spiegato che «a fronte delle problematiche emerse ieri ai servizi igienici del settore distinti, ha provveduto a installare i bagni chimici necessari per l’apertura del settore in occasione delle gare ufficiali. L’installazione dei bagni chimici, soluzione condivisa con il Comune di Varese che sconterà il costo sostenuto dalla società dal canone di utilizzo dello Stadio, permetterà così il pieno rispetto delle norme igieniche e la regolare apertura del settore distinti fin dalla partita prevista per domenica 28 agosto alle ore 16:00 contro il Legnano. La soluzione verrà mantenuta fino al completo recupero dei servizi igienici ordinari. La campagna abbonamenti quindi continua senza alcuna interruzione».