Domenica 4 settembre a Gallarate arriva “Bimbi al volante”

L’evento dedicato a tutti i bambini per imparare le regole sulla sicurezza stradale divertendosi. Promosso da Toys Center in collaborazione con la Polizia di Stato

Domenica 4 settembre, dalle 15.00 alle 19.00, torna “Bimbi al volante”, la manifestazione, giunta alla seconda edizione, promossa da Toys Center – marchio leader nel settore del giocattolo – in collaborazione con la Sezione Polizia Stradale di Varese e la Sottosezione Polizia Stradale di Arcore per sensibilizzare i più piccoli sull’importante tema dell’educazione e della sicurezza stradale.

Per l’occasione, nel parcheggio del negozio Toys Center di Gallarate (in Viale Milano 153) sarà allestito un percorso ciclistico didattico. Dopo una prima parte teorica durante la quale i poliziotti guideranno i piccoli alla scoperta di segnali, simboli e regole, i bambini potranno montare in sella a biciclette e cavalcabili messi a disposizione da Toys Center e divertirsi a esplorare il circuito in cui troveranno cartelli e indicazioni per mettere in pratica tutte le nuove nozioni imparate.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini dai 3 anni in su. Al termine della manifestazione a ogni piccolo pilota sarà consegnata la sua prima patente di guida personalizzabile con il proprio nome e foto.

Per ogni piccolo partecipante anche un buono da 10 € da spendere su una spesa minima di 40€ valido dal 4 al 30 settembre nei negozi Toys Center.

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet www.toyscenter,it