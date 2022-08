Domenica 4 settembre la festa in campagna nei boschi di Uboldo

Le Pro Loco di Uboldo e Gerenzano, in collaborazione con il Parco dei Mughetti e gli Amici del Bosco di Origgio, organizzano una giornata tra natura, storia e cultura. Le attività avranno come punto di partenza l’aula didattica del Parco dei Mughetti, raggiungibile dalla Cascina Leva di Uboldo (Via Cerro 251).