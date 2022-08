Una domenica di nordic walking al Campo dei Fiori

Una mattinata in gruppo per provare e gustare il “nordic walking”, l‘attività che prevede lunghe passeggiate nella natura favorite dall’utilizzo dei bastincini simili a quelli da sci. L’appuntamento è organizzato domenica 21 agosto dalla Pro Loco di Varese, Mani Maestre e dall’Emporio di Santa Maria del Monte in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti al parcheggio della Pensione Irma al Campo dei Fiori alle ore 9,30: da lì si partirà per una escursione sino al Forte di Orino. Dopo una breve sosta è previsto il ritorno al punto di inizio per un totale di circa 10 chilometri da percorrere su un tracciato facile. L’esperienza terminerà intorno alle 12,30.

A guidare e accompagnare gli escursionisti ci sarà Silvano Moroni, istruttore nazionale e formatore di nordic walking oltre che guida escursionistica abilitata. La quota di partecipazione è fissata in 10 euro e comprende anche il noleggio dei bastoncini che saranno distribuiti alla partenza.