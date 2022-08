Due appuntamenti con la grande musica d’agosto a Maccagno con Pino e Veddasca

Doppio appuntamento nei prossimi giorni per la quinta edizione del “Maccagno Lake festival”, la stagione concertistica che segue diversi itinerari lungo il territorio comunale. Domenica 7 agosto 2022 con inizio alle ore 21:00 in Auditorium a Maccagno è in cartellone uno spettacolo brillante fatto di monologhi tragicomici e musica al pianoforte. Protagonista la comicità dissacrante e feroce di Mariangela Martino (nella foto) unita alla sua smania di suonare il pianoforte, con uno spettacolo dal titolo Virulenta. Solitudine, vanità, amore, senso di fallimento ed invidia sono alcuni fra i temi raccontati nei monologhi di cui Mariangela Martino é anche autrice, il tutto inserito nella cornice di un concerto tanto improbabile quanto desiderato.

Mercoledì 10 agosto 2022, sempre alle ore 21:00, sarà invece l’occasione per il tradizionale concerto in occasione della festa patronale presso la suggestiva Chiesa di San Lorenzo ad Armio. Anche quest’anno si esibirà la ”Project Orchestra” diretta da Roberto Scordia, composta dagli allievi della Masterclass che si svolge in questi giorni a Maccagno, a conclusione di un importante percorso didattico. “Il grande talento sarà ancora protagonista del Maccagno Lake festival” dice Roberto Scordia «Il talento di Mariangela Martino, splendida attrice e pianista, in uno spettacolo davvero unico, originale e divertente, a metà tra concerto e monologo teatrale. E avrò nuovamente il piacere di dirigere i giovani allievi dei grandi maestri che ospitiamo per la nostra Masterclass estiva. Anche quest’anno infatti i maestri Guido Rimonda, Maria Ronchini, Cecilia Radic e Jonas Villegas hanno accettato il nostro invito».

«Per la nostra Amministrazione è un momento di grande emozione», dicono il sindaco Fabio Passera e l’assessore alla Cultura Elisabetta Cornolò. «In questa estate colma di appuntamenti, abbiamo voluto riproporre in forma itinerante l’appuntamento con la musica classica, forti del grande successo che raccogliamo in ognuna delle tappe in calendario. La gente ha voglia di tornare a incontrarsi e noi cerchiamo di offrirle il massimo delle occasioni possibili».

Info su www.musicarteclassica.it e www.mariangelamartino.it, mentre per ogni info scrivere alla mail musicarteclassica@libero.it .