Due canadair in azione per spegnere il vasto incendio sull’isola di Pantelleria

Dall’alba di oggi, due canadair sono all’opera sull’isola di Pantelleria per domare il vasto incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 17 agosto. Grande paura sull’isola tra residenti e vacanzieri tra cui molti nomi noti dallo stilista Giorgio Armani, all’ex calciatore Marco Tardelli al regista Claudio Santamaria.

Le fiamme, si teme appiccate dolosamente in due punti distinti dell’isola, hanno preso forza immediatamente alimentate dal forte vento di Scirocco. Per le operazioni è stato richiamato tutto il personale in servizio ed è stato attivato l’intervento anche del distaccamento aeroportuale. Circa 20 vigili del fuoco hanno operato a protezione delle abitazioni con 5 mezzi di soccorso. Solo attorno alle 23 di ieri si è riusciti a circoscrivere il rogo e questa mattina sono arrivati i due velivoli che stanno operando sulla zona di Cala Gadir.