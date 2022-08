Due corsi e una mostra da non perdere. Riparte l’attività di Galleria Boragno a Busto Arsizio

Dopo qualche settimana di pausa estiva riprendono gli appuntamenti culturali alla Galleria Boragno, storico punto di ritrovo cittadino in via Milano 4 a Busto Arsizio. Prima di svelare l’intero programma di un autunno ricchissimo di eventi, la Galleria inaugura la “stagione” con due corsi aperti a tutti e una mostra da non perdere.

Ecco il programma dettagliato:

Mercoledì 7 settembre alle 18 presso la Galleria Boragno sarà presentato “Sul filo delle parole…”, atelier di scrittura e di sensibilizzazione della pratica autobiografica a cura di Maria Rosaria Memoli, esperta in metodologie autobiografiche (LUA). Il percorso, articolato in tre incontri, si propone di sensibilizzare i partecipanti alla sperimentazione di una pratica di scrittura di sé, con uno sguardo autobiografico verso la propria storia personale. Gli incontri sono in programma mercoledì 14, 21 e 28 settembre dalle 18 alle 20, sempre in Galleria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo info@mariarosariamemoli.it.

Da giovedì 8 a domenica 11 settembre la Galleria Boragno accoglierà la mostra di pittura “Profondità cosmica” di Enrico Pizzoli, artista bustocco con numerose esposizioni e pubblicazioni all’attivo in tutta Italia. La mostra sarà inaugurata giovedì 8 settembre alle 17 e resterà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, giovedì dalle 17 alle 19, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il ricavato della vendita delle opere sarà devoluto al Centro per la malattia di Parkinson e i disordini del movimento dell’IRCCS San Martino di Genova.

Da venerdì 16 settembre la palestra della CSKBA ASD, in via Magenta 86 a Busto Arsizio, ospiterà gli incontri “Mens sana in corpore sano”, organizzati dal Centro Studi Karate Busto Arsizio, che da anni promuove la ginnastica per persone “diversamente giovani” e fragili, per favorire gli stili di vita sani e la socializzazione, contrastando l’isolamento e la solitudine. L’attività proposta – aperta anche ad accompagnatori, figli, badanti e colf – è articolata in esercizi di ginnastica dolce e un percorso di letture e conversazione. Gli incontri si svolgeranno il martedì e il venerdì dalle 10 alle 11.15. È possibile prenotare la partecipazione all’indirizzo info@cskbustoa.it o al numero 338-7335061.