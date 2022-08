Due giocatori della Patrini Malnate convocati nella nazionale di baseball per ciechi

Due giocatori della Patrini Malnate sono stati convocati nella nazionale LIBCI (baseball per ciechi e ipovedenti) per partecipare in Olanda al primo evento mondiale finalizzato all’ammissione di questa disciplina nei giochi paralimpici.

Gli atleti sono il capitano Giuseppe Rosafio e il ventenne Richard Raddiri, promessa sul diamante e già social administrator della squadra Patrini.

«Sono contento in primis per l’onore di poter indossare la casacca azzurra – dice Rosafio – e in secondo luogo sono ancora più felice per la splendida esperienza che farà il nostro giovane Richard. Sicuramente sarà un grosso stimolo per lui per gli anni a venire».

Sarà la città di Beek, non lontano da Maastricht nel sud-est dei Paesi Bassi, ad ospitare il 20 e 21 agosto la prima edizione della WBSC (World Baseball Softball Confederation) Blind Baseball International Cup. Si tratta del primo evento di BXC riconosciuto ufficialmente dalla WBSC, come primo passo verso l’obiettivo della Confederazione Mondiale di far riconoscere la disciplina dall’IPC (International Paralympic Committee), avendo come sogno l’ingresso alle Paralimpiadi.

Saranno 6 le nazionali che parteciperanno alla coppa, divise in 2 gironi: Paesi Bassi, Germania, U.S.A. nel Gruppo A, mentre Italia, Francia e Gran Bretagna saranno nel Gruppo B.

La manifestazione è organizzata da Iedereen Kan Sporten (IKS), un’associazione olandese che si occupa di sport per tutti sotto la guida di Chantal Bos, con il sostegno dei club di baseball locali Cheetahs Beek e Sittard Condors, della KNBSB (Federazione di Baseball e Softball dei Paesi Bassi) e della WBSC.

L’AIBXC (membro associato WBSC), con il proprio know-how in materia, fornirà supporto logistico ed assistenza tecnica nell’organizzazione del Torneo, nonché gli ufficiali di gara (arbitri e classificatori ufficiali italiani, autorizzati dalla FIBS a partecipare alla Coppa).

Al termine del round robin (disputato con partite di 5 inning), le prime 2 classificate dei gironi disputeranno nel pomeriggio di sabato 20 semifinali incrociate, che porteranno poi nella mattinata di domenica 21 le perdenti a sfidarsi per il bronzo e le vincenti a scontrarsi per aggiudicarsi il trofeo e la medaglia d’oro (trofei e medaglie saranno forniti ufficialmente dalla WBSC).

Il calendario dettagliato della Coppa nonché tutte le altre informazioni sul torneo (alcune ancora da inserire) sono già visibili sulla pagina dedicata del sito WBSC (così come per tutte le altre competizioni ufficiali WBSC), al seguente link:

https://www.wbsc.org/en/ events/2022-blind-baseball- international-cup/home

Per quanto riguarda la nazionale italiana, è stata composta tenendo presente il duplice scopo di valorizzare un gruppo di giocatori che si sono accostati al BXC solamente da pochi anni, affiancandoli ad alcuni veterani che potranno aiutarli ad inserirsi nel contesto internazionale e che saranno principalmente impiegati nell’amichevole tra due selezioni Italiane, in programma sabato sera per mostrare il livello tecnico raggiunto nel campionato italiano di BXC.