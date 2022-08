Eolo-Kometa sulle strade di Francia. Covi e Ganna al Giro di Germania

La meritatissima vittoria di Vincenzo Albanese nell’ultima tappa del Tour du Limousin ha portato il sorriso in casa Eolo-Kometa dove il successo mancava da inizio stagione (non contando quello di Erik Fetter ai campionati ungheresi a cronometro). La zampata di “Alba” a Limoges ha permesso al talentuoso corridore salernitano di rompere un tabù e di guardare con fiducia alla restante parte di questa seconda metà di stagione che avrà tra gli appuntamenti principali la Tre Valli Varesine di inizio ottobre.

Intanto però, il team di Ivan Basso e dei fratelli Contador è pronto a tornare sulle strade di Francia con la partecipazione al Tour Poitou – Charentes, corsa a tappe in cinque frazioni (e quattro giorni) che si disputa sulle strade della Nuova Aquitania, regione occidentale che ha Bordeaux come capoluogo. La gara scatta martedì 23 e prosegue sino a venerdì 26 e vede impegnate anche alcune formazioni del World Tour a rendere più difficile la contesa. Giovedì al pomeriggio ci sarà anche una cronometro individuale, probabilmente decisiva (occhio allo svizzero Stefen Kung).

Il percorso è quasi del tutto pianeggiante e così la Eolo proverà a puntare le proprie fiches su Giovanni Lonardi, lo sprinter veronese che vinse a inizio stagione a Valencia. Anche Mirco Maestri potrebbe dire la sua in caso – probabile – di arrivi di gruppo mentre Samuele Rivi dovrebbe essere l’uomo buono per le fughe. Il già citato Fetter punterà a fare bene nella cronometro mentre il team è completato dagli spagnoli Alejandro Ropero e David Martìn (subentrato a Bevilacqua, stoppato dal covid) e dal portoghese Daniel Viegas.

COVI E GANNA “TEDESCHI” – Mercoledì 24 sarà invece il giorno di avvio del Giro di Germania che, a differenza di Francia, Italia e Spagna ha una tradizione e un’importanza molto più limitata. Un prologo e quattro tappe in calendario con partenza a Weimar e conclusione a Stoccarda, domenica 28. La UAE Emirates ha chiamato per l’occasione anche il nostro Alessandro Covi che, dopo un periodo di riposo e uno stop forzato per coronavirus, è tornato alle corse proprio al Tour du Limousin.

In Germania il corridore di Taino troverà terreni piuttosto adatti alle sue caratteristiche anche se nelle gerarchie della squadra sembra essere considerato un outsider piuttosto che una prima punta. Il capitano per la classifica sarà il neozelandese George Bennett, le volate saranno affare di Fernando Gaviria ma Covi ha la classe e il fiuto per andare a caccia di qualche tappa. Con lui un altro italiano, Davide Formolo, il danese Bjerg e il tedesco Gross.

Al via di Weimar ci sarà anche Filippo Ganna fresco di medaglia di bronzo europea a cronometro. Il corazziere del Lago Maggiore proverà a fare risultato nel breve prologo (solo 3 Km) di mercoledì, poi la Ineos dovrebbe puntare su Egan Bernal anche per saggiarne le condizioni dopo il terribile incidente di inizio stagione. A decidere la vittoria finale potrebbe essere la terza tappa con arrivo in salita a Schauinsland.