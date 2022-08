Èqualafesta 2022: grande partecipazione alle iniziative del Tavolo per il Clima di Luino

(A cura del Tavolo per il Clima di Luino)

Si è conclusa “Èqualafesta 2022”, la festa del GIM e del mondo dell’economia solidale che ogni anno si svolge al Boschetto di Germignaga. Domenica 28 Agosto al mercatino dei produttori locali e delle associazioni erano presenti ben 21 realtà del territorio di cui molte appartenenti alla Comunità Operosa Alto Verbano.

Grande partecipazione di pubblico e interesse lo ha riscontrato lo spazio del Tavolo per il Clima di Luino. Molte persone sono rimaste impressionate dal Piano d’azione preparato dal Tavolo ed esposto su un cartellone; hanno chiesto spiegazioni sulle 13 attività proposte ed in particolare sulla filiera corta del cippato e sulla Comunità Energetica Rinnovabile, che partiranno a breve. Sono inoltre nate interessanti discussioni che hanno portato molte persone a chiedere di partecipare alle attività del Tavolo per il Clima, che ricordiamo essere l’espressione di cittadini, associazioni, dell’Amministrazione Comunale di Luino, del mondo produttivo e del commercio, sensibili alle problematiche dell’emergenza climatica e a studiare azioni per mitigarne gli effetti.

I volontari del Tavolo per il Clima hanno aiutato a calcolare l’impronta carbonica con il calcolatore online preparato dagli studenti dell’I.S.I.S. “Città di Luino” e così molte persone hanno potuto verificare come molti stili di vita portano ad elevate emissioni di CO2.

Particolarmente interessante è stata la “prova dell’acqua amara”, ovvero un test di assaggio dell’acqua che ha centrato l’obiettivo che si prefiggeva, cioè mostrare che acqua del rubinetto e acqua in bottiglia (di plastica) sono praticamente indistinguibili al gusto. In effetti davvero pochi sono riusciti a capire quali dei tre bicchieri riempiti con acqua contenesse quella del rubinetto e quali quella in bottiglia. Tutti, anche i vincitori, hanno riconosciuto che dal punto di vista organolettico non ci sono differenze significative. Tuttavia come ben sappiamo l’acqua in bottiglia, oltre a contenere microplastiche, ha un impatto sul clima migliaia di volte superiore a quello dell’acqua di casa, a causa delle emissioni di anidride carbonica dovute alla produzione della plastica e al trasporto.

I ragazzi sono stati attratti dai giochi dell’Escape Room ove, partendo da uno spunto, occorreva risolvere l’enigma legato ai cambiamenti climatici: una prova di logica e capacità deduttiva che ha coinvolto giovani e meno giovani per comprendere a fondo la crisi climatica. Alcune giovani volontarie, che ringraziamo, hanno anche proposto giochi ai più piccoli. Questo ha permesso che anche loro incominciassero a capire che ogni nostra azione ha una ricaduta sul pianeta.

Molto apprezzati gli assaggi di pane, formaggi e verdure, preparati dai Volontari del Tavolo con la collaborazione dei piccoli produttori locali. La nostra alimentazione ha un grande impatto sul clima in quanto rappresenta una delle principali cause di emissione di anidride carbonica (pensate che mediamente il cibo che compriamo nei supermercati ha percorso circa 1.900 km per arrivare sulle nostre tavole). Dal 2014 tante famiglie del luinese e del Gruppo di Acquisto Solaris si ritrovano il sabato mattina alla Bottega del Mondo di Germignaga per condividere i prodotti del nostro territorio: i formaggi freschi e stagionati dell’Allevamento le Vallate di Dumenza, il pane del Forno IrisMargherita di Montegrino, la verdura fresca della Sciareda di Cittiglio, le uova fresche dei Sorti di Montegrino, la pasta fresca dei ragazzi di Costa Sorriso, i prodotti del Commercio Equo e Solidale e così via.

Provate anche voi a nutrirvi con prodotti buoni, sani e giusti, provenienti dal nostro territorio (chi li ha assaggiati può confermarlo): è semplice, basta andare su www.terredilago.it, ordinare i prodotti locali entro la domenica sera per trovarli il sabato mattina successivo alla Bottega del Mondo dove i volontari di “TerrediLago” li distribuiscono. Se avete difficoltà con l’ordine potrete venire in bottega, vi aiuteremo noi. Ad aspettarvi un mondo di persone che si uniscono e lavorano concretamente per la sostenibilità del nostro territorio, che ritroverete a “Èqualafesta 2023”.