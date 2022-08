Esce da Zara con un giubbotto e una borsa di vestiti appena rubati. Arrestato dalla polizia

È uscito dal negozio di abbigliamento ” Zara” in via Vittorio Veneto a Varese indossando un giubbotto, con ancora l’etichetta affrancata, e tenendo in una mano una borsa piena di vestiti appena rubati. Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato l’uomo che imprecava contro un agente della polizia penitenziara, fuori dal servizio, che passava di lì per caso e che, nell’immediatezza, era riuscito a bloccarne l’uscita dal negozio.

L’uomo veniva individuato dagli uomini della polizia accorsi sul posto, mentre l’agente della polizia penitenziaria intervenuto riportava delle lievi abrasioni causate dal tentativo del ladro di guadagnarsi la fuga. Al termine dell’attività l’uomo, irregolare sul territorio nazionale e sprovvisto di documenti di identità, veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria in quanto indiziato dei reati di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.