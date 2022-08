Esodo estivo, domenica 28 agosto giornata da bollino rosso

Si torna a casa. In moltissimi si sono messi in viaggio per fare ritorno nelle proprie abitazioni dopo il periodo di ferie estive. Per questo le giornate del weekend che va dal 26 al 28 agosto sono segnate con un bel bollino rosso da Anas e Autostrade per l’Italia. Quello in arrivo è infatti il weekend più caldo del cosiddetto “controesodo” estivo.



Dove informarsi in caso di bisogno

Per restare sempre aggiornati durante il viaggio sulle condizioni di viabilità è possibile collegarsi al sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero gratuito 803.111, attivo 24 ore su 24.

Le notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche al numero gratuito del Centro Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (Cciss), 1518, sui siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, sull’applicazione iCCISS per iPhone e sul canale Twitter del CCISS).

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas invece è inoltre possibile utilizzare l’applicazione “VAI” (Viabilità Anas Integrata) sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per smartphone, o chiamare il numero unico 800.841.148.