Esposizione nazionale canina “in notturna“ a Cocquio Trevisago

Cani e bambini per una grande manifestazione legata alla passione per gli animali: a Cocquio Trevisago lo scorso fine settimana si è tenuta l’esposizione nazionale in notturna di cani avvenuta al parco dell’Amicizia, la nuova area giochi e relax realizzata dall’amministrazione comunale.

I giudizi rivolti alle diverse razze canine sono cominciati alle 18.30 di sabato 30 luglio per sfruttare il fresco della sera.

La manifestazione è stata realizzata grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e grazie all’impegno della protezione civile che ha garantito la riuscita della serata grazie all’impiego di una “torre-faro” che ha illuminato la serata.

Alla fine sono state una cinquantina le iscrizioni al concorso e oltre 150 le persone intervenute per una serata estiva che oltre a rappresentare un momento per gli addetti ai lavori (i punteggi sono serviti per concorrere alla qualifica di campione italiano nelle diverse categorie) ma anche per le famiglie: apposite giurie sono state composte dai bambini presenti alla manifestazione.