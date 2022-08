Europei: Arese in finale nei 1.500 metri, eliminata Troiani nei 400

Monaco di Baviera è la capitale dello sport europeo in questi giorni: eccezion fatta per il nuoto che disputa a Roma i suoi campionati continentali, tante altre discipline si sono date appuntamento nella città dell’Oktoberfest che celebra i 50 anni dalle proprie olimpiadi con una lunga serie di appuntamenti.

Tra questi anche quelli legati agli Europei di atletica leggera che hanno come centro il celebre Olympiastadion dove sono iniziate le gare nella giornata di Ferragosto. E a brillare nel primo giorno tra gli azzurri è stato anche Pietro Arese, 23enne di Torino ma varesino d’adozione visto che fa parte del College del Mezzofondo dell’Università dell’Insubria ed è allenato da Silvano Danzi. (foto Colombo/Fidal)

Arese si è qualificato per la finale dei 1.500 metri grazie a un’ottima prova in semifinale: l’azzurro ha tagliato il traguardo per secondo in 3.37.95, di un soffio alle spalle del polacco Rozmys (3.37.36). Più lenta l’altra semifinale vinta da uno dei grandi favoriti, il norvegese Ingebrigtsen in 3.38.48. La finale è prevista giovedì 18 alle ore 21.05.

«Bellissima gara – ha commentato Arese – questa finale non me l’aspettavo del tutto. Fossi stato al top forse sì, ma poche ore prima della semifinale ho avuto un problema intestinale che mi ha buttato giù soprattutto mentalmente. Lo staff medico della Federazione mi ha coccolato e curato e ora ho tre giorni per recuperare prima della finale di giovedì».

Niente da fare invece per la bustocca Virginia Troiani impegnata nelle batterie dei 400 femminili. L’azzurra ha chiuso al quarto posto la propria manche (le prime tre si qualificavano direttamente) correndo in 52.83 e ha ottenuto il 17° tempo totale che non è bastato per passare il turno. Peccato perché Virginia ha un personale di 52.10. Nella stessa specialità ha invece staccato il pass per le “semi” la siciliana Alice Mangione in 51.92.

Oggi – martedì 16 – entrano in gara i due azzurri più attesi, i campioni olimpici Marcell Jacobs sui 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Esentato dalle batterie, Jacobs disputerà la terza semifinale alle 20.19; la finale è in programma alle 22.15. Tamberi invece comincerà a saltare alle 18,35 nel secondo gruppo delle qualificazioni; finale dalle 20,05.