Europei di kayak, il sestese Mauro Crenna si qualifica alla Finale B

C’è anche un atleta del Varesotto tra gli iscritti agli Europei di canoa e kayak, anch’essi organizzati a Monaco di Baviera che sta festeggiando con una lunga serie di rassegne sportive i 50 anni dai propri Giochi Olimpici. Si tratta di Mauro Crenna, 30enne di Sesto Calende e delle Fiamme Gialle cresciuto nel CSCK, il Circolo Sestese di Canoa e Kayak.

Crenna è da anni nel giro della nazionale: nel suo curriculum sportivo vanta anche la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016 quando fu impegnato nelle specialità del K4 1000 metri (su cui c’era anche il mercallese Giulio Dressino, altro talento del CSCK) e del K2 200 metri.

Sulle acque del l’Olympic Regatta Centre quindi, l’esperto canoista sestese ha disputato prima la batteria di qualificazione e poi la semifinale, ottenendo un pass per la Finale B dei 500 metri. In mattinata Crenna aveva chiuso al terzo posto (con il tempo di 1.45.014) la batteria vinta dal serbo Zdelar. Ottima la sua rimonta nella seconda metà di gara, grazie alla quale ha avuto accesso alle semifinali.

Nel pomeriggio Crenna ci ha provato in una regata molto combattuta: se il vincitore, il ceco Zavrel, ha tagliato il traguardo con un piccolo margine gli altri concorrenti sono arrivati con distacchi ridottissimi. Ad avanzare in finale sono stati il danese Sibbersen e lo slovacco Dorben; Crenna ha chiuso al quinto posto in 1.45.617 e tornerà in acqua per la finale di consolazione.