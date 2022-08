Europei: Nicolò Martinenghi in finale nei 50 rana con il miglior tempo

Nicolò Martinenghi cerca il bis d’oro agli Europei di Roma. Il fenomeno di Azzate, che ha già vinto il titolo nei 100 rana (a meno di due mesi dalla vittoria nei Mondiali sulla stessa distanza) cercherà un secondo successo sui 50 metri, sempre a rana.

Nella piscina del Foro Italico di Roma il 23enne varesino ha ottenuto il miglior tempo sia nelle batterie del mattino, sia nelle semifinali del pomeriggio di Ferragosto e si presenterà quindi da favorito nella finale in programma martedì pomeriggio anche se – parole sue – ha faticato più del previsto accusando un po’ di stanchezza. 26.64 il crono che gli garantirà la migliore corsia.

«Non stavo molto bene, mi sentivo un po’ contratto – ha spiegato Tete al sito della Federnuoto – Strano, perché fino a due giorni fa stavo bene. Mi aspettavo qualcosina meglio: mezza giornata di riposo potrebbe aiutarmi». In finale Martinenghi avrà come rivale principale un altro azzurro, il giovanissimo Simone Cerasuolo (classe 2003) che ha vinto la prima semifinale in 26.86.

Tutti gli altri concorrenti hanno fatto segnare tempi superiori ai 27 secondi: alle spalle degli azzurri ci sono il tedesco Matzerath e l’austriaco Reitshammer in 27.16 e 27.19. L’appuntamento per le medaglie è fissato alle ore 18.12 di martedì 16 agosto: Martinenghi vuole il terzo podio di questi europei romani sempre più tinti di azzurro, dopo l’oro sui 100 e l’argento nella 4×100 mista-mista.