Europei di nuoto a Roma, Nicolò Martinenghi a caccia dell’oro sui 100 rana

Alle 18.18 di oggi, venerdì 12 agosto, Nicolò Martinenghi va alla ricerca del primo oro europeo della sua già prestigiosa carriera. Il campione del mondo di Azzate è infatti impegnato nella finale dei 100 metri rana e lo farà partendo dal miglior tempo fatto segnare in semifinale, nella quale ha nuotato in 58″44, unico a scendere sotto la barriera dei 59″. (Foto Giorgio Scala/DBM)

L’esperto olandese Arno Kamminga, impegnato nella prima semifinale, ha chiuso in 59″29 e potrebbe essere il rivale più accreditato del 23enne allenato da Marco Pedoja per il titolo continentale. “Tete” però attualmente è il primo favorito anche per l’ottima batteria disputata giovedì mattina (59″08): «In batteria e in semifinale è andata come mi ero prefissato – ha detto Martinenghi – Sono comunque contento di essere ancora competitivo e su questi livelli dopo una stagione molto lunga e abbastanza faticosa: vuol dire che abbiamo lavorato bene».

L’azzatese delle Fiamme Oro sarà quindi sui blocchi con un duplice obiettivo: l’oro continentale ma anche l’attacco al proprio record italiano dei 100 rana, attualmente fissato in 58″26 nel giorno dell’oro mondiale di Budapest. In finale Tete non sarà l’unica “cartuccia” dell’Italia visto che anche il pavese Federico Poggio si è qualificato con un buon 59″66, terzo nella batteria vinta da Martinenghi e quinto tempo assoluto.

Alle 19,40 inoltre, Martinenghi potrebbe disputare anche la finale della staffetta 4×100 mista-mista nella quale potrebbe esserci anche l’arconatese Matteo Rivolta nella frazione a farfalla.

ARIANNA FUORI NEI 100 – La giornata di oggi è stata anche quella dell’esordio per l’altra campionessa della nostra provincia, la quasi 25enne Arianna Castiglioni che compirà gli anni a Ferragosto. La bustocca è stata eliminata nelle batterie dei 100 rana: non è servito vincere la propria manche perché il regolamento prevede che solo due atlete per nazione possano entrare in semifinale. Castiglioni ha nuotato in 1’06″55 ed è stata scavalcata da Benedetta Pilato e dalla sorprendente Lisa Angiolini mentre anche Martina Carraro è fuori con un tempo peggiore rispetto ad Arianna.