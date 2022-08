Eventi per bambini nel weekend del 5, 6 e 7 agosto tra Varese e provincia

Foto di Public Co da Pixabay

Qualche rovescio nella serata di sabato per questo primo weekend di agosto che riserva alle famiglie con bambini diversi eventi per divertirsi insieme tra spettacoli, laboratori ed esplorazioni.

EVENTI

TRADATE: la cooperativa AstroNatura domenica pomeriggio propone ai bambini un viaggio nel tempo per piccoli astronauti, alla scoperta del sistema solare – I dettagli

VARESE: domenica 7 agosto l’ingresso ai musei civici di Varese è gratuito, come ogni prima domenica del mese. Oltre alle mostre su Guttuso e Giappone del Castello di Masnago, a Villa Mirabello è visitabile l’allestimento interattivo “La Civiltà delle Palafitte” dedicata ai reperti dell’Isolino Virginia > Scopri di più

CASALZUIGNO: il sabato sera Villa dalla Porta Bozzolo propone un picnic serale nel parco per le “Sere fai d’estate” > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO: Progetto Zattera e Biblioteca dei ragazzi propongono ai bambini un laboratorio divertente sabato 6 agosto alle ore 10.30 al Parco Comabbio per creare insieme un libro da portare in vacanza a partire dalle letture al parco – Leggi qui

LAVENA PONTE TRESA: il gruppo Facebook “Piccoli artisti crescono” sta organizzando una mostra all’Antica Rimessa del Tram dal 27 agosto all’11 settembre e cerca piccoli artisti – Come partecipare

STRESA: per i più piccoli, sabato 6 agosto, alle 10.30, alla Biblioteca Civica “A. Zapelloni” è in programma biblioletture a tema “DRAGHI”. A seguire, un laboratorio creativo – Scopri di più

MILANO: la società del futuro nei progetti di bambini e ragazzi è Exhibition FU.SO, contest aperto agli studenti di primaria e secondaria di primo grado che devono inviare le proprie idee entro il 31 agosto. Libri e giochi tra i premi > Leggi di più

STORIE E SPETTACOLI

ANGERA: per la rassegna Un parco per l’arte venerdì pomeriggio alle ore 16 il giardino di Amaltheatro ospita Il cagnolino che va a nozze, del Teatrino dello sguardo – Scopri i dettagli

MARCHIROLO: venerdì 5 agosto alle ore 17 la Biblioteca di Marchirolo e il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini aspettano i bambini dai 5 ai 10 anni nel parco per per la prima lettura Hula Hoop dedicata a la storia di Peter coniglio e Benjamin Coniglio > L’iniziativa

MARCHIROLO: Nati per Leggere Lombardia propone ai bambini per sabato mattina alle 10.30 in Biblioteca a Marchirolo la lettura di “Nessuno vuole fare il pisolino”, perché tutti hanno una buona ragione per non sdraiarsi > I dettagli

LIBRI: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta, pensando all’estate, propone ai ragazzi la collana “Rosso” del collettivo di scrittrici Tra le Righe edita da Giunti e declinata su 3 tonalità: fragola, corallo e fuoco – Scopri di più

TUFFI D’ESTATE

LAGO MAGGIORE: ecco le spiagge balneabili e a quelle dove è meglio non tuffarsi, in base ai dati del Portale Acque del Governo – La guida alle spiagge eccellenti del Verbano

VALGANNA: le acque del Lago di Ghirla sono “eccellenti”. Ecco dove fare il bagno > Leggi qui

TRAVEDONA: al Lago di Monate la qualità dell’acqua è ottima e le spiagge sono attrezzate, ideale per un fine settimana al fresco durante l’estate. Ecco le spiagge migliori > L’articolo

PORTO CERESIO – BRUSIMPIANO – LAVENA PONTE TRESA: il Lago Ceresio offre tanti lidi ideali per passare una giornata fra tuffi, kayak, passeggiate e relax. Ecco dove farsi il bagno e dove invece è meglio evitare > L’articolo

VARESE – BODIO – Il Lago di Varese è tornato balneabile a partire ufficialmente da sabato 2 luglio. Ecco in quali punti – Tutte le informazioni

GITE

VARESE-SACRO MONTE: Alfa propone ad agosto cinque visite guidate gratuite ai beni UNESCO per scoprire alcuni degli angoli più suggestivi del nostro territorio legati al tema dell’acqua. Sabato mattina Le fonti lungo la Via Sacra nella salita al Sacro Monte di Varese – Come partecipare

VARESE-SCHIRANNA: è in programma per sabato la prima delle tre escursioni guidate e gratuite Alla scoperta del Lago di Varese con i volontari del servizio civile per il progetto “Varese: luogo ideale per un turismo consapevole” – Scopri di più

ARONA – Con la bella stagione ha riaperto al pubblico la statua di San Carlo di Arona – Le info per visite e iniziative

Laveno Mombello: la bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la nuova stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi – L’articolo con i dettagli

Lago Maggiore: con la primavera hanno riaperto i beni del circuito di Terre Borromeo: le isole Bella e Madre, la Rocca di Angera, il Mottarone e il parco di Villa Pallavicino > L’articolo

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

PER TUTTI

