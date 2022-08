“Facciamo luce su”, a Fagnano Olona un progetto per sensibilizzare su cultura e malattie

L’amministrazione Comunale di Fagnano Olona, in collaborazione con la Commissione Inclusione e la Commissione Cultura, ha istituito la campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce su”.

L’idea, espressa dall’assessore alla Cultura Giuseppe Palomba, è quella di sensibilizzare e alimentare la speranza che ci sia un punto di svolta per quel che riguarda la ricerca delle cause, dei trattamenti e delle cure efficaci per sconfiggere la malattia: «Crediamo nell’importanza dell’essere soggetti attivi nel processo di crescita e sviluppo culturale e sociale e intendiamo, per questo, intervenire concretamente. Siamo consapevoli che la cultura, in tutte le sue forme espressive, debba riprendere la sua centralità con chiarezza e semplicità di linguaggio».

“Facciamo luce su” vuole essere uno strumento per porre attenzione e riflessione su tematiche legate alla salute e alla cultura, sottolineando che dietro il tempo che scorre c’è sempre una persona che vive. Il progetto prevede la realizzazione di video promozionali in occasione delle giornate a tema (nazionali e internazionali) scelte dalle due commissioni congiunte e saranno proprio i membri delle commissioni a metterci la faccia nei video. Per tutta la settimana verrà illuminato il Castello Visconteo che è anche sede del municipio, di volta in volta con colori diversi, con lo scopo di sensibilizzare e di sostenere le iniziative, di carattere sociale o culturale, individuate dalle Commissioni Inclusione e Cultura.

Il video di presentazione del progetto sarà online sui social istituzionali a partire dal 19 agosto. Il video per la prima settimana sarà 8 settembre Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione.