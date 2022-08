Federico Pisani e Ilaria Bianchi brillano nel primo “Forte di Orino Trail”

Sono arrivati in 250, qualcuno (come il veneziano Enrico Paganini) anche da lontano per partecipare alla prima edizione della Forte di Orino Trail, la gara che si è disputata nella giornata di domenica 28 agosto grazie all’organizzazione della SOMS di Caldana, dell’Atletica 3V e al supporto di numerosi volontari di altre società sportive.

A scrivere il proprio nome nella prima “casella” dell’albo d’oro è stato Federico Pisani, il vincitore della prova regina denominata “Forte Trail”: il portacolori del Team Atletica Salute ha portato a termine il percorso di 17 chilometri (e 900 metri di dislivello positivo) con il tempo di 1h22’23”, piegando la resistenza di Simone Paredi dell’Atletica Pidaggia, secondo in 1h24’32”. Podio completato da Davide Campiotti della Run Card Fidal in 1h25’36”.

Tra le donne dominio della fortissima Ilaria Bianchi (tesserata per “La Recastello”) che si è imposta in 1h41’49”, è giunta 13a assoluta e ha letteralmente fatto il vuoto alle sue spalle. Sul podio anche le brave Simona Lo Cane della 100% Anima Trail (1h54’56”) e Simona Ferrario della Runner Campus Varese (1h55’40”). Sul “Forte Trail” sono stati assegnati anche i premi per gli atleti transitati per primi sul Gran Premio della Montagna: tra gli uomini il trofeo dedicato alla memoria di Maurizio Crespi è andato a Simone Paredi (44.31) e Ilaria Bianchi (53.04).

È invece stata vinta da Federico Poletti la prova di 10 chilometri, ovvero la “Pian delle Noci Race”: 47’48” il tempo impiegato dal vincitore della Atletica Fulgor che ha preceduto Matteo Raimondi (Circuito Running, 50’29”) e Fernando Coltro (Runner Valbossa, 54’55”). Fra le donne trionfo di Francesca Canale della Atlos Runner in 1h04’54” seguita da Francesca Crocetti (Run Card Fidal, 1h05’25”) e Ombretta Bellorini (Atletica 3V, in 1h10’32”).

Da segnalare anche il premio in memoria di Olga Kamenskaia, la fortissima fondista russa trapiantata a Cunardo e scomparsa in giovane età. A Kamenskaia, che nel 1992 vinse la Caldana-Forte di Orino, è abbinato il trofeo per l’atleta più giovane al traguardo della 17 Km, ovvero Laura Zampese di classe 1993. Applausi anche per Angelo Cerello della Atletica 3V, già campione del mondo master e capace di portare a termine la 10 Km all’età di 88 anni.

Soddisfatti gli organizzatori della prova scattata dal Parco Clivio di Caldana, frazione di Cocquio Trevisago, e degna erede dell’analoga competizione organizzata negli anni Novanta che si concludeva al Forte di Orino. La gara era anche valida come ultima prova del Grand Prix delle Montagne Varesine e ha assegnato una serie di riconoscimenti ai vincitori delle diverse categorie Fidal.

L’ottimo meteo, la voce dello speaker Davide Biganzoli, il supporto delle istituzioni (Comuni di Cocquio Trevisago, Orino e Gavirate; Comunità Montana ed Ente Parco del Campo dei Fiori), l’attività di oltre 50 volontari sul percorso e il supporto dei tanti ragazzi e ragazze in zona traguardo hanno fatto da contorno a un evento che ha tutte le caratteristiche per tornare a splendere anche in futuro.