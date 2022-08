Fenomeno Nicolò Martinenghi: oro europeo nei 100 rana, argento nella staffetta

Campione del mondo a Budapest, campione d’Europa a Roma. E pure argento nella staffetta 4×100 “mista mista”. Lo straordinario 2022 di Nicolò Martinenghi prosegue nel miglior modo possibile: il fenomeno di Azzate ha conquistato al Foro Italico il titolo continentale che ancora gli mancava a livello senior, uguagliando (in 58.26) anche il proprio record italiano. (foto: Andrea Staccioli / DBM)

Un oro strepitoso impreziosito dal secondo posto dell’altro azzurro arrivato in finale, Federico Poggio che ha migliorato il proprio personale chiudendo sotto i 59″ (58.98). Lontani gli altri con il lituano Sidlauskas abile a conquistare il bronzo mentre ha deluso (7°) l’esperto olandese Kamminga, possibile rivale di Tete per il podio.

Quello di Martinenghi è stato un dominio in finale: il varesino delle Fiamme Oro è partito bene senza tuttavia strappare nella vasca di andata, tanto che il tedesco Matzerath ha toccato per primo ai 50 metri. Da lì in poi però non c’è stata storia: l’allievo di Marco Pedoja ha inserito il turbo staccando tutti in modo netto. Alle sue spalle però, ottimo spunto di Poggio che si è avvantaggiato sui rivali permettendo all’Italia di ottenere una splendida doppietta.

A seguire il varesino ha centrato anche una seconda medaglia con la staffetta mista mista (due uomini e due donne nei quattro stili) insieme a Thomas Ceccon, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro. Azzurri primi dopo le due frazioni iniziali schierando i due freschi campioni continentali, poi l’Olanda ha effettuato il sorpasso quando l’Italia ha messo in acqua le due ragazze, bravissime a loro volta a contenere il ritorno delle squadre avversarie. Un secondo posto solidissimo e molto bello davanti alla Gran Bretagna.

“PUBBLICO COMMOVENTE” – «Sono felicissimo, anche se mi aspettavo di nuotare più veloce – le prime parole di Martinenghi da campione d’Europa, rilasciate alla Federnuoto – Questa medaglia ha un peso importante, poiché arriva al termine di una stagione lunga. L’anno post olimpico è sempre delicato, il rischio è di abbassare il livello: invece sono rimasto competitivo. Il pubblico di Roma è commovente: è venuto qui a tifarci, nonostante sia agosto, mese generalmente in cui si sta in vacanza. Sono contento di essere tornato con Federico che si merita questa medaglia».

ITALIA SUPER – L’oro di Martinenghi segue di pochi minuti altre due grandi imprese azzurre: le vittorie di Margherita Panziera nei 200 dorso e di Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Infine, terzo oro europeo consecutivo per la romana Simona Quadarella negli 800 metri stile libero, successo tutt’altro che scontato.

Anche nel sincronizzato l’Italia è sugli scudi con il successo di Giorgio Minisini nel “solo” maschile e l’argento della squadra femminile nella specialità “Highlights”. Del gruppo fa parte anche Gemma Galli, brianzola tesserata da tempo per la Busto Nuoto.

CASTIGLIONI OUT – Niente da fare in mattinata invece per Arianna Castiglioni, terzo tempo nelle batterie dei 100 rana femminili ma estromessa per la regola che prevede due soli atleti di una stessa nazione nelle semifinali.