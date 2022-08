Ferragosto, il grazie di Regione Lombardia a medici, infermieri e volontari

«Grazie a tutto il personale sanitario che nella giornata di Ferragosto sarà impegnato per garantire assistenza alle persone ricoverate nelle nostre strutture o che accederanno ai Pronto soccorso». Le parole sono della vicepresidente di Regione Lombardia, assessore al Welfare, Letizia Moratti che tiene a ringraziare chi anche nella giornata del 15 agosto è impegnato ad assistere chi ha bisogno di cure nel giorno di festa.

«Grazie a medici, infermieri, volontari, agli operatori del soccorso e a tutte le persone che porteranno il loro fondamentale apporto in un giorno festivo. Un pensiero particolare – dichiara Moratti – alle persone degenti, certa che la professionalità e l’umanità del personale sanitario saprà essere di cura e conforto. In una giornata di festa e socialità, la raccomandazione è rivolta a comportamenti prudenti e responsabili, specie per chi frequenterà luoghi di balneazione o mete di escursioni, per scongiurare di mettere a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri. Per chi si metterà in viaggio, l’invito è alla prudenza e a non abbandonare i nostri amici animali. Per chi rimane a casa o è già tornato dalle vacanze, l’invito è a donare sangue: un gesto semplice e in questo periodo ancor più di straordinaria importanza. Più in generale il mio augurio è che sia per tutti una giornata di festa e serenità.