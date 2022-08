Ferragosto con ricco menù alla Festa dell’Unità alla Schiranna

Anche nel lungo week end di Ferragosto la Festa dell’Unità alla Schiranna in via Vigevano 26 a Varese sarà aperta con la consueta offerta di cibo e musica.

Venerdì, Sabato e Domenica lo spazio sarà aperto per cena, dalle 19.00 alle 22.20, con ampio menù dove alle consuete grigliate, frittura di pesce e salamelle, stinco, polenta e vari primi si aggiungeranno gli hamburger di quinoa e semi di lino e il poke, che tanto successo ha avuto in una calda estate.

Sabato Morgana e la sua orchestra allieterà i danzatori dalle 21.00 alle 24.00.

Infine Ferragosto a pranzo grande sprint per i volontari che proporranno un menu’ speciale: prosciutto e melone, lasagne o ravioli ripieni di pesce con bisque di gamberi e granella di pistacchio, grigliata mista di carne o pesce spada alla piastra, verdure grigliate o patatine, tiramisù o torta della nonna. Al prezzo di Euro 30,00 in cui sarà compresa una bottiglia d’acqua e un quarto di vino a persona. Sarà possibile avere il medesimo menu’ in versione d’asporto.

Si consiglia la prenotazione ai numeri: 335/7258046 (Massimo) e 349/7511630 (Katia).