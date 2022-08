Il Ferragosto sui monti del Luinese, alla scoperta degli antichi confini

Un giorno sui monti e tornando indietro di secoli: è l’interessante escursione proposta dal Cai di Luino per il giorno di Ferrragosto. Una gita culturale per conoscere alcuni cippi di confine incisi nella roccia prima dell’unità d’Italia, quando si definì il confine tra l’allora Ducato di Milano e la vicina Confederazione Elvetica, che nel frattempo consolidava anche la sua storica neutralità.

I cippi più noti sono probabilmente quelli di fondovalle (nella foto: Santa Margherita, tra gli odierni Comuni di Stabio e Bizzarone) ma diversi cippi sono rintracciabili anche in quota, su quello spartiacque che divide il Lago Maggiore italiano dal Bellinzonese. A far da guida all’escursione il prof Enrico Fuselli.

L’itinerario proposto si svolge a partire dalla strada forestale per l’Alpone – itinerario 108 – con fermata al primo cippo.

L’appuntamento è alla mattina di Ferragosto alle 8.50 al posteggio di Poppino (Luino) e da lì con mezzi propri si sale fino al rifugio Campiglio alle 9.00. L’escursione dura 2 ore 45′, con dislivello di 160m, su itinerario facile, difficoltà T/E.

Al termine dell’escursione aperitivo (facoltativo) al rifugio Campiglio

Escursione gratuita con condivisione spese auto per i trasportati. Richiesti abbigliamento e calzature adeguate.

ISTRUZIONI per iscriversi: La richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 8 agosto ore 9 a venerdì 12 agosto ore 18 la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un Whatsapp ad un recapito degli accompagnatori

• In caso di meteo avverso parte con ombrello aperto o conferenza all’interno del rifugio

L’escursione di domenica nell’Alto Malcantone con il Cai Luino

Per domenica 14 agosto il CAI Luino propone invece una escursione sui monti sulla porta di casa per evitare viaggi lunghi e rischi di code con meta il monte Ferraro in Ticino

Descrizione itinerario escursione: – Arosio (929m)- La Bassa (1367m) – Monte Ferraro (1493m)- Böscior (1139m) – Arosio (929m)

Lasciate le automobili nei parcheggi liberi (pochi) di Arosio dopo un breve tratto in paese e su strada asfaltata ci si immette in un bosco nario e variopinto e si procede in salilta fino a raggiungere la vetta del monte Ferraro. In vetta bel panorama sulla traversata lema tamaro e sul lago di lugano.

Ridiscesi ad incrociare il bivio lasciato per la salita alla vetta si procede per raggiungere su un sentiero in quota che si snoda tra vari pascoli l’alpe ….

Da qui la rapida discesa si snoda per una prima parte in un bosco di faggio, poi dopo aver guadato un rigagnolo il bosco diventa misto fino a raggiungere il sentiero dei castagni dove è possibile ammirare castagni secolari. Il rientro al parcheggio è da li a poco

Appuntamento piscine di Luino h 7,50 – partenza con mezzi propri per Arosio h8.00

Tempo escursione totale h 4,00 – dislivello 564m – difficoltà E

Accompagnatori claudio 3313254378 – gianni 3387768131

Abbigliamento e calzature adeguate per la stagione

Pranzo al sacco – Documento valido per espatrio

Escursione gratuita con condivisioni spese auto per i trasportati

Percorso auto Luino – Bioggio – Arosio – Non serve bollino autostrada

• In caso di meteo avverso escursione annullata