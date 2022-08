“Fotofinish” per Unione Popolare: ecco i candidati della sinistra-sinistra alle elezioni

Unione Popolare, la coalizione di sinistra che comprende Rifondazione comunista, Potere al popolo e Manifesta, a Varese candiderà Luciano Barracco, di Cassano Magnago, come capolista plurinominale alla Camera, mentre per l’uninominale sono stati scelti Antonio Cuomo (U02, nel Sud della Provincia) e Giuseppe Musolino nel collegio U02.

L’ufficialità arriva dopo un sabato di grande mobilitazione per la raccolta firme per potersi presentare alle elezioni: se infatti partiti già presenti in Parlamento possono partecipare automaticamente alle elezioni, chi è fuori doveva raccogliere appunto le firme. E così la coalizione di sinistra ha dovuto fare, così come Gianluigi Paragone e Italexit.

«Anche il collegio varesino, così come in tutta Italia, avrà sulla scheda il simbolo di Unione Popolare, grazie a un risultato straordinario, senza precedenti nella storia elettorale italiana. L’ultimo ostacolo sarà in realtà il verdetto della Corte d’Appello, la quale dovrà verificare la correttezza delle sottoscrizioni, ma salvo sorprese, dovremmo esserci. Una gigantesca mobilitazione popolare da parte dei nostri attivisti e quasi 900 firme raccolte in questo rovente mese d’agosto e con pochissimi giorni a disposizione. Il palazzo, la torre d’avorio, dove i vari saltimbanchi della politica volevano trincerarsi per difendere le rendite di posizione loro e delle loro lobby, ha provato ad impedire ad una forza popolare dal basso, che rappresenta le istanze dei molti e non i privilegi dei pochi, di partecipare al processo democratico. Non ci sono riusciti. Abbiamo avuto conferma in questi giorni che il paese reale, quello dei lavoratori e delle lavoratrici, dei giovani, degli studenti, dei pensionati, ha un disperato bisogno di rappresentanza. Gente che chiede a gran voce salari più alti, bollette più basse e diritti sostanziali. Che vorrebbe gridare basta ad una politica preoccupata esclusivamente nel garantire chi ha troppo, togliendo a chi ha poco. Noi ci siamo, grazie a tutte e a tutti, tenetevi pronti perché adesso viene il bello».

La lista per la Camera

Barracco è l’attuale segretario provinciale di Rifondazione Comunista Varese, in cui vanta trent’anni di militanza; si è occupato di politiche giovanili per conto del Prc, fa parte del direttivo dell’Anpi di Cassano Magnago, iscritto ad Arci e associazione di amicizia Itali-Cuba.

Dopo Barracco compaiono Raffaela Lamberti, Giuseppe Musolino ed Elena Lott.

La lista per il Senato

Al Senato (che comprende tutta la Lombardia) correranno Bruno Belsito come capolista, seguito da Maria Domenica Braccio, Luigi Panzeri e Anna Maria Luridiana.

Il collegio uninominale

Antonio Cuomo, nominato al collegio uninominale 02 per il Sud della provincia è professore di diritto in pensione e autore del romanzo Il compagno Domenico; è iscritto prima al PCI e dal 1991 a Rifondazione Comunista dove ha ricoperto anche il ruolo di segretario provinciale, presidente della Casa del Popolo “Sempre Avanti” di Germignaga.

Al collegio uninominale 01 per il Nord della provincia c’è Giuseppe Musolino, Referente territoriale di Potere al Popolo, animatore e attivista dell’Associazione culturale Un’Altra Storia di Varese, attivista della Rete Varese Senza Frontiere, Associazione di Amicizia Italia-Cuba, Arci.