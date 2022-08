Fotoregali.com, la piattaforma per la creazione di cadeau personalizzati in ogni dettaglio

Digitando www.fotoregali.com il cliente incontra un e-shop che consente di creare tantissimi regali personalizzati, utilizzando semplicemente le proprie fotografie. Nello spazio di qualche click, infatti, è possibile customizzare decine di supporti: dalle classiche stampe su tela ai teli mare. Ad impreziosire ulteriormente l’offerta giungono le riduzioni del 30% su un’ampia fetta del catalogo, nonché le spedizioni a costo zero per importi superiori a 39 euro.

Passando in rassegna la proposta del portale, si possono scoprire oltre 500 prodotti personalizzabili. Possiamo ricordare, tra gli altri, calamite, tazze, borracce, infradito, cuscini, t-shirt, felpe, stampe su plexiglass, orologi, cover per smartphone, biglietti d’auguri e molto altro ancora. Gadget perfetti da donare ad un amico in occasione del suo compleanno, della laurea o per qualunque ricorrenza speciale.

Per la realizzazione dei cadeau viene messa in campo la professionalità di un team di esperti, formato da sarti, falegnami e artigiani. Anche i materiali utilizzati garantiscono un’ottima qualità di stampa e ogni immagine passa sotto un’attenta fase di controllo. Una volta terminato il proprio progetto è possibile visualizzare un’anteprima in 3D gratuita del risultato finale.

L’intero catalogo digitale è caratterizzato da prezzi competitivi. A ciò, però, si aggiungono gli sconti del 30% su una selezione di articoli. L’acquirente, inoltre, ha l’opportunità di creare un buono regalo dell’importo a scelta. Approfittando della promo “Porta un amico”, invece, sia chi è già registrato che il neo iscritto riceve un bonus di credito.

Naturalmente, nell’eventualità di dubbi o semplicemente per richiedere informazioni aggiuntive riguardo ad un prodotto, è attivo un cordiale servizio di customer care, fruibile via WhatsApp o tramite i numeri di telefono.

Per quanto riguarda le spedizioni, i cadeau vengono imballati con materiali ultraresistenti, al fine di scongiurare spiacevoli imprevisti. Le consegne sono portate a termine da corrieri autorevoli e attivi sul panorama nazionale e diventano gratuite in caso di spese superiori a 39 euro.

Infine, a concludere l’esperienza su Fotoregali.com in totale sicurezza ci pensano diverse modalità di pagamento: PayPal, carta di credito, bonifico bancario e contrassegno.