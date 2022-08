Da Gavirate al Salento in bici: il viaggio di Stefania e Fabio attraverso l’Italia

Quando si dice “spostarsi in maniera sostenibile”. Il racconto di Stefania e Fabio, marito e moglie, del viaggio verso la località di mare prescelta vale la pena di essere condiviso. Lui triatleta della squadra Varese Triathlon, lei docente presso l’Istituto Professionale Sportivo “Olga Fiorini”, hanno scelto la bicicletta per raggiungere il Salento.

Ecco il loro racconto:

Galleria fotografica I viaggio in bicicletta da Gavirate al Salento di Stefania e Fabio 4 di 7

L’incertezza del Covid ci ha un po’ spiazzato, dopo l’ultimo viaggio a dicembre che ci siamo visti cancellare causa emergenza sanitaria, eravamo poco propensi ad organizzarne un altro.

Finché a mio marito, triatleta per passione, non viene in mente di pianificare un viaggio in bicicletta.

Partire da Gavirate e arrivare in Salento in sella alle nostre bici da corsa; sì, bici da corsa perché un po’ mi diletto anch’io ad allenarmi con gli amici del Varese Triathlon.

Certo, un conto è farsi qualche giro qua e là, un altro è pensare di pedalare per 14 giorni di fila, una media di 100 km al giorno!

Non so come, ma riesce a convincermi e così domenica 7 agosto partiamo per la nostra avventura. Inutile dire che da buon ingegnere, Fabio ha pianificato tutte le tappe sulla base della difficoltà del percorso.

In 4 tappe, attraverso la pianura padana, arriviamo a Ravenna, città in cui non manchiamo di visitare i famosi mosaici.

Proseguendo poi sulla S.S.16 Adratica, alternata a ciclabili (per la verità solo poche fruibili veramente come ciclovia), raggiungiamo la Puglia alla nostra nona tappa.

Sembrerebbe fatta, ma siamo solo a San Savero, appena all’ingresso della Puglia e, da qui in poi, ci mancano ancora circa 400 km!

Iniziamo ad affrontare qualche tappa con dislivello e le temperature, di nuovo in aumento, rendono più complicate le nostre pedalate. Qualche volta abbiamo anche faticato a procurarci l’acqua in quanto abbiamo percorso molti chilometri attraverso campagne.

Il quattordicesimo giorno arriviamo a destinazione: Lido Marini, comune di Ugento (LE). L’ultima tappa è di soli 50 km, tutti da godere, ripensando a quella che per noi è stata una vera impresa!

Non tutti i giorni sono stati semplici ma le sensazioni che rimangono sono tutte positive. Per fortuna, nessun tipo di problema tecnico o di salute, anche se sarebbe bello poter portare all’attenzione delle amministrazioni locali l’importanza di creare piste ciclabili che permettano di vivere il Bel Paese in maniera diversa, ammirandone le sue bellezze in tutta sicurezza per i ciclisti.