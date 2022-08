A Gavirate c’è la “Freerider Fest”: tre giorni con la cucina di montagna

Grazie alla Pro Loco Gavirate, il lido della città dei “Brutti e Buoni” è ormai sinonimo di festa e e solidarietà. Nel suo 70° anno di fondazione la realtà presieduta da Matteo Costa, con al fianco l’eterno ex presidente Luciano De Maddalena e un esercito di infaticabili volontari, si è superata con la serata del proprio compleanno.

Animata dalla colonna sonora Dj Kappa e i Doubleface, la ricorrenza è stata caratterizzata dal taglio di una torta gigante arrivata poco prima della mezzanotte direttamente dal lago, a bordo di un catamarano. Il giorno successivo è stata quindi seguita da una gigantesca risottata offerta ad oltre 500 persone tra parenti, amici, associazioni del territorio e chiunque si è trovato a passare.

Un evento celebrativo di due giorni che con le tradizionali feste della zucca e della cipolla e alle collaborazioni con la Canottieri Gavirate hanno riportato sul lungolago migliaia di persone. Complici anche manifestazioni quali la “Regata Internazionale di Pararowing”, la “Pedalata intorno al Lago” di Ciclovarese e la “Alzheimer Fest” del Progetto Rughe.

Il gran finale del mese d’agosto è quindi in programma da venerdì 26 a domenica 28 agosto con il “Freerider Fest”, tre appuntamenti culinari dedicati alla Valtellina, all’Abruzzo e al Trentino il cui ricavato sarà devoluto per intero a Freerider Sport Events. L’associazione con sede a Varese è conosciuta in tutta Italia (e non solo) per l’attività di promozione e insegnamento dello sci alpino da seduti destinato alle persone con disabilità; da tre anni ha inoltre aggiunto anche la promozione e la pratica del wakeboard, una sorta di mix tra lo sci nautico e lo snowaboard, sempre da seduti.

I tre menù di montagna inizieranno venerdì sera quando si gusteranno le specialità dell’Abruzzo come gli arrosticini, la salsiccia e la scamorza; sabato valtellinese con pizzocheri, sciatt e bresaola mentre domenica toccherà alla cucina delle valli trentine con canerderli, spatzle e speck.

Tre giorni pieni per la gioia del palato e dell’attenzione per gli altri, con la Pro Loco Gavirate ancora una volta protagonista del saper far squadra, questa volta con Freerider Sport Events, Village e Apetit. La “Freerider Fest” sarà anche un gustoso lancio della prima volta a Gavirate di un evento della 10a edizione del Music Art Festival “WOODinSTOCK” ideato dal varesino Luca Guenna per lottare contro il Parkinson a suon di rock and blues in programma nella serata di sabato sera 3 settembre con il concerto di Fabrizio Poggi & Band.