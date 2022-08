È il giorno delle Parlamentarie del Movimento 5 Stelle, ecco i candidati dal Varesotto

È il giorno delle Parlamentarie, per il Movimento 5 Stelle: gli iscritti possono votare i nomi che entreranno nelle liste di Camera e Senato per le prossime elezioni del 25 settembre prossimo.

Passaggio di democrazia diretta digitale, quasi obbligato per il Movimento che sta rilanciando le parole d’ordine delle origini (dall’ambiente alla democrazia diretta, appunto). La scelta dei candidati è al centro delle manovre e delle preoccupazioni di tutti i partiti, in questi giorni, con situazioni molto variabili: le forze del centrodestra devono spartirsi i collegi uninominali (dove si prevede grande successo e dove la competizione è prima di tutto tra Lega e Fratelli d’Italia), mentre nel centrosinistra la partita è soprattutto sulle liste del plurinominale, dato che pochi (o pochissimi) sono ormai i collegi sicuri per l’uninominali, concentrati nel cuore dell’ex “zona rossa” di Emilia Romagna e Toscana.

Il Movimento 5 Stelle nella sua consultazione prevede le “parlamentarie” sulla base delle circoscrizioni della Camera e su collegio unico regionale per il Senato.

Ancora nei giorni scorsi l’insieme dei nomi non erano certi e anche Roberto Cenci (unico portavoce eletto rimasto non provincia di Varese) non aveva anticipato nulla. Ma in realtà qualche nome girava già nelle chat di Whatsapp e la lista man mano si è composta. O meglio: si possono riconoscere candidati direttamente sostenuti da alcuni gruppi M5S e altri che, per biografia ed esperienza, sono legati al Varesotto.

Gli iscritti al Movimento possono votare oggi – martedì 16 agosto – fino alle 22. I profili dei candidati sono visibili online a tutti, anche se i tempi di risposta del sito sono (oggi) molto lunghi, ci vogliono alcuni minuti per vedere le liste e altrettanti per le schede dei candidati.

Le parlamentarie Movimento 5 Stelle: i candidati del Varesotto alla Camera

Comunque: per la Camera si possono riconoscere Stefano Sebastiano (da Cardano al Campo), Antonio Giusti (da Busto Arsizio), mentre il gruppo di Varese ha “lanciato” Antonio Ferrara e Giansanto Barbagallo (nato a Ragusa, ha studiato da ingegnere a Genova, vive a Varese), Mirko Zaffaroni è nato a Saronno. Compare poi nelle liste anche Cosimo Petraroli, deputato nella legislatura 2013-2018. Complessivamente sono venti i candidati a formare poi la lista per le elezioni del 25 settembre.

Le parlamentarie Movimento 5 Stelle: i candidati del Varesotto al Senato

Cinquantanove invece sono i nomi per il Senato, su base regionale. Dalla provincia di Varese si riconoscono Luigi Genoni da Busto Arsizio (già consigliere comunale), Francesca Bonoldi varesina DOC, Diego Carmenati (da Laveno Mombello) ma c’è anche Domenico Carlo Pagani, ingegnere nato a Saronno.

Come detto sono i nomi dei candidati alle “parlamentarie”: da questa consultazione interna emergeranno i nomi per le liste “vere”, quelle per le elezioni 2022.