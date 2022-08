Gli alpini di Gallarate si preparano alla grande festa di solidarietà

Sei giorni di festa, da vivere insieme. Ma anche un doppio weekend all’insegna della solidarietà verso gli altri, secondo la tradizione solidaristica delle penne nere. È la festa che stanno preparando gli Alpini di Gallarate, prevista nei due weekend tra fine agosto e inizio settembre.

L’appuntamento è dal 28 al 28 agosto e dal 2 al 4 di settembre all’attrezzata area feste di Casorate Sempione. Buoni sapori, musica dal vivo, ma anche una raccolta fondi: «Quest’anno devolveremo una parte dell’incasso per aiutare una bambina di Busto che ha una malattia degenerativa molto grave e per cui la famiglia sostiene tutte le spese» spiega Nicola Simeone, capogruppo gallaratese.

La piccola Selene abita a Busto Arsizio ed è affetta da una malattia che colpisce per lo più le bambine, una ogni diecimila. L’impegno per la sua famiglia è stato fatto proprio in pieno dagli alpini gallaratesi, non solo in termini di donazione dell’incasso: anche il manifesto che verrà diffuso e affisso contiene infatti un QR Code che rimanda alla raccolta fondi, a cui si può contribuire.

La festa degli Alpini di Gallarate

La festa degli alpini di Gallarate si terrà come detto a Casorate, per due weekend. La proposta gastronomica comprende gnocchi al ragù, zola e pesto, stufato d’asino con polenta, bruscitt con polenta, baccalà alla Vicentina con polenta, salamelle, patatine fritte e tanto altro. Domenica 28 c’è la paella alla valenciana su prenotazione

Due le serate musicali in programma: sabato 27 agosto con rock anni Settanta/Ottanta e sabao 3 con Dj Dany Dance che propone ballo liscio e di gruppo.