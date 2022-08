Golf Club Varese, bella prestazione negli USA di Stefania Croce

Era l’unica italiana in gara e si è fatta decisamente onore: Stefania Croce, golfista tesserata per il Golf Club Varese ha preso parte al prestigioso U.S. Senior Women’s Open concludendo la gara al 13° posto assoluto.

Un risultato notevole per la giocatrice di origini bergamasche, classe 1970, che ha alle spalle una carriera professionistica di tutto rispetto e che ora gioca con i colori del club di Luvinate.

Croce ha agevolmente superato il “taglio” (dopo due giri del percorso) effettuando la sua migliore prestazione nel secondo round concluso in 72 colpi, uno sotto al par previsto. Al termine della gara, l’azzurra ha chiuso con un totale di 299 colpi (+7), appunto in tredicesima posizione.

L’open, che si è disputato sui green del NCR Country Club di Kettering, in Ohio, è stato vinto dalla 50enne Jill McGill, proveniente da Denver in Colorado che ha chiuso con 289 colpi, tre sotto al par al termine delle quattro tornate. McGill ha così conquistato da senior un titolo che le era sempre sfuggito durante una carriera “pro” durata 15 anni.

Alle sue spalle si sono piazzate l’altra americana Leta Lindley, distanziata di un solo colpo dalla vincitrice, e le prime due europee a pari merito: la scozzese Catriona Matthew e la svedese Helen Alfredsson, già vincitrice del torneo nel 2019.