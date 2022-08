Gran Premio Città di Varese, la notte magica dell’ippodromo. Caterpillar cerca il bis

Sport e mondanità, cerimonia e sudore: la serata del Gran Premio Città di Varese di galoppo è tutto questo, uno spettacolo che andrà in scena sabato 27 agosto quasi a chiusura di una stagione ippica che si è rivelata ricca e interessante ma che attende la classica ciliegina sulla torta.

L’appuntamento è per le ore 23,25 perché il Gran Premio è stato posizionato come sesta e ultima corsa di una riunione che va oltre la gara più attesa (ci sono almeno altre due prove notevoli) e che prenderà il via alle 20,15, quindi un po’ più tardi rispetto alle serate precedenti. Ma è chiaro che lo sguardo principale sarà sui 10 soggetti protagonisti del grande evento dedicato alla memoria di Carlo Curti, l’industriale del riso originario di Gemonio che fece grande l’ippica varesina. (in alto: la vittoria 2021 di Caterpillar – foto: E. De Nardin/Ippodromo di Varese)

IL GRAN PREMIO – Grandi nomi in pista, in sella e tra gli allevatori, solleticati da una dotazione notevole per queste latitudini (quasi 32mila euro) e da una prova che abbina qualità di resistenza e di velocità. Si corre sulla distanza dei 2.250 metri su erba e tutti, in queste ore, tengono d’occhio il meteo che – dopo un’estate tanto calda quanto asciutta – potrebbe appesantire il terreno di gara.

Il più atteso resta Caterpillar, il 7 anni di casa Gasparini che dodici mesi fa centrò il bersaglio grosso, già allora con Gavino Sanna in sella. Caterpillar tenta quindi il bis nel Gran Premio ma concede anche la rivincita ad avversari come Miracle of Love, secondo nel 2021, o come Midnight Season, battuto nella recente Coppa del Mare a Livorno. Quest’ultimo (con Dario Vargiu in sella) sarà il più appesantito dal periziatore, seppur di poco: notazione da tenere in conto in caso di pioggia. I tecnici delle Bettole concordano che un possibile protagonista possa essere Desire to Fire con Luca Maniezzi, capace di vincere le ultime due gare disputate a Varese. Difficile comunque fare un pronostico più preciso perché cavalli come Sopran Kalipso puntano forte sul Gran Premio e altri – Ragout, Capotempesta o Siang possono dire la loro in virtù del peso leggero.

SIRE E GRIZZETTI – Parlavamo di altri due appuntamenti di cartello: si tratta di quelli posizionati come seconda e terza corsa, il Premio SIRE e il premio Edo e Ietta Grizzetti, entrambi da correre su erba con distanza molto simile (1.500 e 1.600 metri). Il SIRE è una condizionata per cavalli di 2 anni nella quale Kinkawa – quarta nel Criterium ma vincente nel Terzaghi – parte con gli occhi addosso e con la monta di Maniezzi. Outsider possibile invece è Infinitamente, affidato a Vargiu.

Il premio Grizzetti è invece un handicap nel quale il duello potrebbe essere tra Sopran Brigida e Papaghena, due soggetti della stessa scuderia (Massimo Soldati) ma con allenatori differenti. Sanna e Saiu i due fantini, mentre il terzo incomodo potrebbe essere Denaar con Dario Di Tocco.

LE ALTRE CORSE – La riunione delle Bettole si aprirà con il “Domenico Ferrero”, una volata sui 1.000 metri da disputare sulla pista in sabbia. Gli esperti segnalano You Better Run e Gregarious Girl ma Soffio al Cuore ha già lasciato il segno quest’anno alle Bettole.

La quarta e quinta corsa sono rispettivamente il trofeo “Daniele Porcu” e il “Maria Sacco”, quest’ultimo destinato a gentlemen e amazzoni. Nel primo caso c’è curiosità per Bionda Bella, esordiente alle Bettole e vincente per la prima volta a Livorno a fine giugno. Contro di lei tanti specialisti dell’anello varesino.

L’antipasto al Gran Premio (e alla sua sfilata) sarà infine il “Maria Sacco”, quinta corsa, dove Swooping Eagle è chiamato a ripetere la bella vittoria della scorsa settimana, questa volta su una distanza inferiore.

IL CONTORNO – Come di consueto la serata del Gran Premio è considerato un evento a tutto tondo da parte degli organizzatori della “Varesina” che hanno previsto una serie di iniziative collaterali a favor di pubblico. Si va dalla musica dal vivo con Sonny Sax alle varie proposte gastronomiche (gli hamburger e lo spritz in versione streetfood, i ristoranti Torguga e Tondino) e uno spazio di intrattenimento per bambini con il Cappellaio Matto. Sia i parcheggi sia l’ingresso alle Bettole sono gratuiti, così da rendere ancora più alto l’afflusso di pubblico per una serata cui vale la pena partecipare.