Hotel Val Gardena: cosa scegliere tra struttura ricettiva e appartamento?

Soggiornare in un hotel in Val Gardena è un sogno, con l’autunno alle porte e la stagione sciistica che si intravede all’orizzonte questa zona delle Dolomiti è sicuramente un’ottima idea. Perfetta per chi cerca una vacanza sportiva ma anche solo per chi desidera un po’ di relax, è un’ottima opzione per famiglie ma anche per giovani coppie. La domanda che molti si fanno però è: meglio un hotel, una struttura ricettiva o un appartamento?

Perché scegliere un hotel in Val Gardena

La nostra risposta vira nettamente verso l’hotel. Scegliere un hotel in Val Gardena significa farsi coccolare durante la vacanza; avere a disposizione servizi esclusivi come ad esempio un miniclub per i bambini, un angolo spa e wellness dove rilassarsi, piscine anche riscaldate o coperte in inverno e ancora tantissime escursioni, una colazione gustosa e talvolta anche il servizio ristorante per pranzo o cena gourmet. State cercando dove dormire durante una vacanza in Val Gardena? Consigliamo l’Hotel Dosses nella Val Gardena, si tratta di una struttura attenta all’ambiente, di design, estremamente confortevole e dotata di servizi benessere e moltissime attività per intrattenere durante la vacanza.

Attività imperdibili durante una vacanza in Val Gardena

Se state programmando un viaggio in Alto Adige, meglio conosciuto come Val Gardena, sapete che sarà un’esperienza senza precedenti. Questa regione si trova nel cuore delle Dolomiti e il suo paesaggio è davvero magico. Se vi state chiedendo cosa fare in questa zona, continuate a leggere perché abbiamo tutti i consigli che vi servono! Dai sentieri per le passeggiate alle proposte adrenaliniche.

– Sciare in inverno. Se visitate la Val Gardena in inverno, non potete perdere l’occasione di sciare. Ci sono diverse aree sciistiche nella regione del Südtirol, ma la più famosa e frequentata è la Sellaronda, situata a pochi chilometri dalla Val Gardena. È la più grande area sciistica delle Dolomiti, con 64 piste e 47 impianti di risalita, tra cui 8 seggiovie. Questo è anche il luogo ideale per imparare a sciare, in quanto dispone di diverse scuole di sci e negozi di noleggio sci.

– Fare arrampicata. L’arrampicata è un ottimo modo per conoscere la regione e il suo paesaggio unico, oltre che per mettersi alla prova. Ci sono percorsi per tutti i livelli, dal principiante all’esperto, in modo da poter scegliere quello più adatto alle proprie capacità. Se siete principianti o volete provare qualcosa di nuovo, potete seguire un corso di arrampicata, che vi permetterà di praticare questa attività in un ambiente sicuro e divertente.

– Mangiare piatti tipici. Se siete più amanti del cibo che dell’avventura, potete gustare alcune delle migliori specialità della regione in uno dei tanti ristoranti specializzati della Val Gardena. Questa regione è famosa per la sua tradizione culinaria e per i prodotti di alta qualità che utilizza, come gli eccellenti vini e formaggi. Se visitate la zona in autunno, potrete gustare alcuni dei migliori piatti della regione, come la zuppa di castagne e le mele.

– Bike Tourism. Se siete più amanti del lato attivo dell’avventura e dello sport, potete andare in mountain bike in Val Gardena. Questo è uno degli sport più popolari della regione, nonché uno dei modi migliori per esplorare i fitti boschi della regione. Ci sono molti percorsi diversi per tutti i livelli di abilità.

– Escursioni a piedi nelle Dolomiti. Dalla Val Gardena partono alcuni incantevoli sentieri ed escursioni per esplorare le Dolomiti che ricordiamo essere un Patrimonio Unesco. Se siete già sportivi e abituati al trekking chiedete solo indicazioni sui sentieri più adatti alla vostra preparazione, in alternativa potete aggregarvi a gruppi escursionistici che partono anche dagli hotel o dalle strutture ricettive.