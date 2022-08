I vincitori alla terza edizione del “Premio Città di Sesto Calende”

(Foto d’archivio, Premio città di Sesto Calende edizione 2021)

Per il terzo anno consecutivo Sesto Calende si appresta a insignire i suoi cittadini con “benemerenza cittadina“, premio istituto nel 2020 ma già molto sentito in città.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, tenutosi lo scorso 28 luglio, il sindaco Giovanni Buzzi ha infatti annunciato i vincitori allo speciale premio cittadino, negli ultimi due anni rilasciato a sestesi iconici come il purtroppo scomparso Pietro Occhetta o importanti realtà presenti sul territorio come il CVA (Corpo Volontari Ambulanze) guidato da Luigi Conterio.

«Su proposta di candidatura da parte dei cittadini quest’anno abbiamo individuato meritevoli del premio per la categoria associazioni “Il Corpo Volontari del Parco del Ticino“, per la categoria lavoro e innovazione la Enrico Colombo SPA (che quest’anno ha festeggiato i suoi 45 anni) e Peppino Villella della OVS Villella (qui la nostra intervista in occasione del pmi Day), per il settore cultura “Il Corpo Musicale Colombo“, che quest’anno festeggia il bicentenario dalla sua fondazione».

«Ritengo che questi premi rispecchino il sentire comune, come è stato anche in passato – conclude Buzzi -. L’appuntamento per la cerimonia sarà alle ore 11 di sabato 10 settembre in Sala Consiliare, dove avverrà la consegna delle benemerenze».

Sesto2030: “Riconoscimento che è diventato il “Premio della Giunta in Carica”

«Il “Premio Città di Sesto Calende” è diventato il “Premio della Giunta in carica”». La presenza della Enrico Colombo tra i vincitori del premio ha lasciato indifferente il gruppo all’opposizione Sesto2030, che ha rimarcato come l’ex sindaco Marco Colombo, sia al tempo stesso capogruppo di maggioranza e amministratore delegato dell’azienda.

«Nella sua premessa, il sindaco ha posto enfasi sul meccanismo delle candidature, che devono essere presentate dai cittadini, mentre i membri della giunta ne sono tassativamente esclusi – commenta il gruppo civico -. Quando tra gli assegnatari del premio è stata nominata la Enrico Colombo s.p.a. abbiamo compreso le motivazioni della premessa. Non abbiamo dubbi che la Enrico Colombo S.p.A. sia una delle realtà aziendali più solide ed importanti della Città, e che ci siano cittadini desiderosi di candidarla al premio. Facciamo però una riflessione sull’opportunità di scegliere tale candidatura rispetto ad un’altra, visto che l’amministratore delegato è anche il capogruppo di maggioranza».

«E’ proprio per fugare qualsiasi dubbio di questo genere, oltre che rendere il premio veramente rappresentativo della Città tutta, e non espressione della sola maggioranza in carica (che è l’unica ad avere voce in capitolo sulle assegnazioni), che chiedemmo di includere rappresentanti delle minoranze tra i membri della giuria. La proposta fu ovviamente bocciata. Il risultato è quello sotto agli occhi di tutti».