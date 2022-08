Il ciclismo d’epoca si rinnova a settembre con “Legnano Day”, pedalata cicloturistica storica

Si chiamerà “Legnano Day” l’evento per appassionati di biciclette storiche guidati del gruppo “La mia Legnano”, con il supporto del RSC e della rivista Biciclette d’Epoca per richiamare l’attenzione sulla storia del ciclismo d’epoca, in particolare quello della bicicletta Legnano, uno dei marchi più amati dagli italiani.

«Noi del gruppo “La Mia Legnano”, invitati a questa prima edizione – commenta Gianpiero Prinzo -, abbiamo accettato con molto piacere la proposta, coinvolgendo gli amici a partecipare».

Si tratta di una una pedalata cicloturistica libera tra amici con biciclette storiche. Ritrovo domenica 18 settembre, alle 9, sul piazzale antistante il Castello Visconteo di Legnano. Il percorso di andata e ritorno è di circa 30 Km. Si svilupperà lungo la ciclabile Gino Bartali di Legnano, interessando il passaggio nei comuni di San Vittore Olona, Cerro Maggiore, Uboldo, con arrivo a Villa Gianetti a Saronno.

Il ritorno a Legnano insieme al gruppo sarà programmato nel pomeriggio per offrire la possibilità, a chi lo desidera, di visitare la mostra di biciclette Legnano: «Tra le tante curiosità esposte dai nostri appassionati – spiega sempre Prinzo- , si avrà modo di ammirare anche la famosa bicicletta Legnano di Gino Bartali con cui vinse il Giro di Svizzera nel 1946, oltre a quella di Pierino Favalli del 1940».

Possono partecipare tutti gli appassionati di biciclette Legnano sia da corsa che da viaggio, preferibilmente in abbigliamento d’epoca. Saranno inoltre ammesse biciclette da corsa di tutte le marche antecedenti l’anno 1987. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età. Non sono ammesse mountain-bike e city bike.

Qui il modulo di iscrizione