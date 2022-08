“Il testamento del maratoneta” di Manuel Sgarella apre l’anteprima di LetterAltura

Il libro del giornalista di VareseNews e scrittore Manuel Sgarella aprirà l’edizione 2022 di “Aspettando il Festival LetterAltura”, in programma questa sera a Villa Giulia di Verbania Pallanza. La presentazione del volume “Il testamento del maratoneta” è in programma alle 18.

Gli eventi che anticipano la rassegna letteraria piemontese partiranno oggi e si terranno in varie sedi a Verbania e nelle sue frazioni, per unire simbolicamente la città grazie a una dozzina di incontri e spettacoli, arricchiti da golosi aperitivi con l’autore realizzati da: ACPicchia Bar (per l’incontro a Villa Giulia a Verbania Pallanza), Casa Ceretti Caffetteria di Quartiere (per gli incontri a Casa Ceretti a Verbania Intra), Gruppo sportivo di Fondotoce (per l’incontro al Parco giochi a Fondotoce), Associazione La Gèra di Trobaso (per l’incontro a Trobaso), sempre con menu a 10 euro e con prenotazione richiesta ai numeri 0323 581233 o 333 6519885 o all’inizio degli incontri delle 18 o 18.30.

Tutti gli eventi di Aspettando il Festival sono gratuiti e daranno al pubblico la possibilità di incontrare ospiti importanti e lasciarsi coinvolgere da argomenti stimolanti legati al tema del corpo: dopo la bicicletta del 2021, ora si lascia spazio al “grado zero” dei modi umani di spostarsi e viaggiare, la corsa e il cammino, che a sua volta apre alla dimensione del pensiero.

Il programma

Aspettando il Festival partirà alle ore 18 di mercoledì 24 agosto, a Villa Giulia di Verbania Pallanza, con la presentazione del libro edito da CreateSpace Independent Publishing, Il testamento del maratoneta. Una storia vera dello scrittore, giornalista e sceneggiatore Manuel Sgarella. Alle ore 19.30 aperitivo su prenotazione all’ACPicchia Bar di Villa Giulia. La serata proseguirà alle ore 21 nel salone della Villa, con la proiezione del film Momenti di gloria di Hugh Hudson.

Sabato 27 agosto, alle ore 18, Casa Ceretti a Verbania Intra ospiterà il dialogo tra Letizia Romerio Bonazzi e Yvonne Rossi, curatrici del libro”Noi, di donne e di coraggio”. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Associazione Non Solo Aiuto OdV, che è anche editrice del volume e che devolverà il ricavato del libro all’Associazione Linea d’Ombra, attiva da anni a Trieste in soccorso ai profughi che attraversano la rotta balcanica. Si rimane a Casa Ceretti per l’aperitivo con le autrici (su prenotazione), per poi assistere, alle ore 21, al concerto di Jumpin’ Pumpinks – Acoustic Mood Trio con la voce di Lorena Gioia, Roberto “Billi” Billiani al basso, Alberto Bregoli alla chitarra, special guest Marcus Tondo all’armonica.

Il corpo e la Parola (Qiqajon – Monastero di Bose, Magnano) è il libro protagonista dell’incontro – realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale don Girolamo Giacomini – in programma mercoledì 31 agosto alle ore 18 a Casa Ceretti a Verbania Intra: il pubblico di LetterAltura potrà incontrare l’autrice, la biblista Rosanna Virgili, che si fermerà a Casa Ceretti per il consueto aperitivo conviviale aperto a tutti (su prenotazione). A seguire, alle ore 21, la proiezione del film Ti porto io di Chris Karcher e Terry Parish.

Aspettando il Festival si sposterà sabato 3 settembre, alle ore 18, a Fondotoce (sede dell’incontro sarà il parco giochi adiacente al campo sportivo, in caso di pioggia la Casa della Resistenza) per la presentazione del libro Non mancherò la strada. Cosa può insegnarci il cammino di Luigi Nacci (Laterza). Dopo il dialogo, l’autore triestino condividerà con il pubblico un aperitivo (su prenotazione) curato dal Gruppo sportivo di Fondotoce; alle ore 21 la serata proseguirà al Campo sportivo di Fondotoce con il coinvolgente concerto di Standard Jazz e World Music, protagonista The Dinamic duo, con Renato Pompilio, chitarra, e Giancarlo Salaris, fisarmonica.

Mercoledì 7 settembre, alle ore 18 a Casa Ceretti, Verbania Intra, presentazione del libro e incontro con gli autori di Corsica nascosta – 24 escursioni e un viaggio con la Ferrovia della Corsica (Ediciclo) di Albano Marcarini e Tullio Bagnati. Dopo l’aperitivo a Casa Ceretti Caffetteria di Quartiere, alle ore 21 il pubblico potrà assistere alla proiezione di Wild di Jean-Marc Vallée.

L’ultimo fine settimana di Aspettando il Festival prevede tre eventi diffusi, tra le frazioni verbanesi di Fondotoce e Trobaso. Si inizia venerdì 9 settembre, alle ore 18, a Fondotoce, presso la Casa della Resistenza – porta d’accesso di Verbania e luogo-memoria-anima dell’identità cittadina – con la presentazione del libro Camminare l’antifascismo. La memoria come ribellione all’ordine delle cose di Lorenzo Guadagnucci (Edizioni Gruppo Abele). All’incontro, realizzato in collaborazione con l’Associazione Casa della Resistenza, partecipa anche Martina Fabbri, autrice del libro A piedi sulla Linea Gotica, (Andrea Pacilli Editore).

Sabato 10 settembre, alle ore 18.30, presentazione del libro Sul confine. In cammino tra Italia e Svizzera dal Sempione alla Formazza (MonteRosa edizioni) di Alberto Paleari: l’incontro con l’apprezzato scrittore e guida alpina si terrà nel cortile presso la Chiesa Parrocchiale in via Repubblica 266 a Trobaso (in caso di pioggia nel salone parrocchiale). Subito dopo l’aperitivo delle ore 19.30, preparato dall’Associazione La Gèra di Trobaso, sempre il cortile presso la Chiesa Parrocchiale (in caso di pioggia il salone parrocchiale) accoglierà le note e le narrazioni di Walter Bonatti: Parole in concerto con Natalia Ratti, musicista di professione, montanara per passione.