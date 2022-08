Il toscano Gianmarco Ferrari conquista la Lesa Cup di tennis

In un torneo che è stato fin da subito un’ecatombe per le teste di serie, l’unico “sopravvissuto” tra i favoriti è arrivato sino in fondo. La Lesa Cup di tennis 2022 è stata vinta da Gianmarco Ferrari, numero 4 del tabellone, che nella finale disputata sul centrale in terra rossa dello Sporting Lesa si è imposto in due set su Federico Arnaboldi.

6-3 6-2 il punteggio a favore di Ferrari, toscano di Prato, numero 475 del ranking mondiale e allievo di Diego Nargiso. A fare le spese del suo gioco un comunque ottimo Arnaboldi, 22enne comasco che aveva raggiunto la finale sconfiggendo il giovanissimo e sorprendente Gabriele Piraino.

Per Ferrari si tratta del secondo Futures vinto in carriera, il primo M25 (quindi con montepremi di 25mila dollari) dopo quello conquistato ad Antalya, in Turchia, nel maggio scorso. (foto di Roberta Corradin / V2 Media)

Se l’Italia ha fatto la parte del leone nel tabellone del singolare, parla invece straniero il torneo di doppio. La vittoria è infatti andata al duo norvegese formato da August Holmgren e Johannes Ingildsen: i due scandinavi hanno prevalso in due set, con il punteggio di 6-1 6-4, sugli azzurri Federico Bondioli e Filippo Romano che avevano ottenuto una wild card per disputare il torneo piemontese.

In semifinale Holmgren e Ingildsen avevano fermato le prime teste di serie, l’argentino Galarza e lo sloveno Lipovsek, battuti 7-6 6-4; nella parte bassa del tabellone invece i due italiani si erano imposti per 7-5 7-6 su Basso e Cortimiglia.