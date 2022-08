Incendio boschivo tra Besano e Bisuschio, vigili del fuoco impegnati con quattro mezzi

I vigili del fuoco sono impegnati in forze in Valceresio, per un incendio boschivo al confine tra i territori di Besano e Bisuschio. (La foto è d’archivio)

L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo: il comando vigili del fuoco di Varese ha inviato l’autopompa da Varese, due mezzi modulari da Varese e Laveno (distaccamento volontari), con il supporto ulteriore di un mezzo polivalente autopompa-serbatoio adatto ad operare su terreno scosceso o dissestato.

In via precauzionale è stata anche allertata la centrale operativa regionale incendi boschivi di Curno.

In tarda mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti anche per un incendio a Tornavento, frazione di Lonate Pozzolo: in questo caso le fiamme, che interessavano un albero isolato, sono state domate rapidamente dalla squadra di pompieri intervenuti.

(Articolo aggiornato alle ore 14.25 di martedì 2 agosto 2022)