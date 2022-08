Incidente stradale a Lodrino, grave un’italiana domiciliata a Bellinzona

Una giovane donna di nazionalità italiana, ma domiciliata nella zona di Bellinzona, è ricoverata in gravi condizioni dopo un incidente stradale avvenuto quest’oggi – martedì 16 agosto – a Lodrino, una località del Canton Ticino (frazione di Rivera) non lontano da Biasca. (foto di repertorio)

Secondo la ricostruzione della Polizia Cantonale, la donna avrebbe perso il controllo della propria vettura in corrispondenza di una curva sulla sinistra: l’auto è quindi uscita di strada colpendo in modo violento il guard-rail e terminando poi la sua corsa in un prato vicino.

Oltre agli agenti, sul luogo dell’incidente sono arrivati i pompieri di Biasca, gli uomini della Rega e quelli di Tre Valli Soccorso: dopo le prime cure sul posto, la 29enne è stata trasportata in elicottero in ospedale. Le ferite riportate nell’impatto sono state considerate gravi e la donna è in pericolo di vita.

La strada cantonale sulla quale stava viaggiando (in direzione nord) è stata temporaneamente chiusa al traffico anche per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Gli altri veicoli sono quindi stati deviati sulla viabilità locale.