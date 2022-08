Incidente tra un furgone e un monopattino a Gemonio, ragazzino di 15 anni in ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì 5 agosto a Gemonio per un incidente stradale tra un monopattino guidato da un 15enne e un furgone.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in via Cesare Battisti, all’altezza del civico 43.

Per cause ancora in corso di accertamento il monopattino è stato urtato dal furgone e il ragazzo è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate che ha soccorso il 15enne, poi ricoverato in codice giallo all’ospedale di Varese.

Sul luogo dell’incidente per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Luino.