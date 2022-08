Infortunio sul lavoro a Malgesso, morto un operaio di 59 anni

Ennesimo infortunio mortale sul lavoro questa mattina, mercoledì 31 agosto, alle 7.30, in un’azienda di Malgesso, in via Mulino Matè, in zona industriale.

La vittima è un uomo di 59 anni. Sul posto gli uomini del 118 con automedica ed elicottero, i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale di Ats Insubria.