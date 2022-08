Innovare tecnologicamente i laboratori scolastici: dal PNRR fondi agli istituti superiori del Varesotto

Non solo aule innovative ( leggi l’articolo). Con il PNRR, dal Ministero dell’Istruzione alle scuole superiori italiane arriveranno fondi per innovare i laboratori. In Lombardia arriveranno 53.240.717,22 euro per la voce Next generation labs, che mira a rendere questo spazi più adeguati alle professioni digitali del futuro. I fondi sono stati assegnati attraverso un piano di riparto nazionale, sulla base del numero delle classi di ciascuna scuola.

Con la voce Next generation labs si vuole sostenere la realizzazione di laboratori in cui studentesse e studenti possano sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati (come robotica, intelligenza artificiale, cybersicurezza, comunicazione digitale), anche attraverso attività autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei processi legati alle nuove professioni.

“I laboratori – spiega una nota del Ministero – sono un’opportunità per ampliare l’offerta formativa della scuola e devono essere disegnati coinvolgendo studenti, famiglie, docenti, imprese, università e Istituti tecnici superiori e integrandosi con i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)”.

In provincia di Varese verranno assegnati i seguenti fondi

CITTA’ DI LUINO – CARLO VOLONTE’ Luino 164.644,23 €

IS VALCERESIO Bisuschio 164.644,23 €

ISIS ANDREA PONTI Gallarate 164.644,23 €

“CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” Sesto Calende 164.644,23 €

”DON MILANI” Tradate 164.644,23 €

“E. STEIN” Gavirate 164.644,23 €

ITET VARESE “DAVERIO-CASULA-NERVI” Varese164.644,23 €

ISAAC NEWTON Varese 164.644,23 €

“JOHN M. KEYNES” Gazzada S. 164.644,23 €

C. FACCHINETTI Catellanza 164.644,23 €

“GIOVANNI FALCONE” Gallarate 164.644,23 €

ITE “E.TOSI” Busto Arsizione 164.644,23 €

I.T.C. “GINO ZAPPA” – Saronno 164.644,23 €

I.T.E-L.L. “GADDA-ROSSELLI” – Gallarate 164.644,23 €

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – E. MONTALE Tradate 164.644,23 €

I.T.I.S “RIVA” – Saronno 164.644,23 €

IST.TECN.IND.STAT.LIC.SC.”L.GEYMONAT” Tradate 164.644,23 €

I.S.I.S. “DA VINCI-PASCOLI” Gallarate 124.044,57 €

DANIELE CRESPI Busto A. 124.044,57 €

ERNESTO CAIROLI – Varese 124.044,57 €

LIC. CLASSICO “LEGNANI” – Saronno 124.044,57 €

LICEO STATALE “A. MANZONI” – Varese 124.044,57 €

LICEO SCIENTIFICO “TOSI” – Busto Arsizio 124.044,57 €

LICEO SCIENTIFICO G. B. GRASSI Busto Arsizio 124.044,57 €

L. SCIENT. “G. FERRARIS” – Varese 124.044,57 €

L. SCIENT. “SERENI” – Luino 124.044,57 € C

LICEO SCIENTIFICO “CURIE” – Tradate 124.044,57 €

L. ART. “CANDIANI” – Busto Arsizio 124.044,57 €

L. ART. “ANGELO FRATTINI” Varese 124.044,57 € C

I.P.S.S.C.T.S. “L.EINAUDI” – Varese 164.644,23 €

I.P.S.S.C.T. “P.VERRI” – Busto Arsizio 164.644,23 €

I.P.S.I.A. “ANTONIO PARMA” – Saronno 164.644,23 €