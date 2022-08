“Intitoliamo il Parco a Lago di Luino al cardinal Carlo Maria Martini”

«Propongo al Sindaco dottor Enrico Bianchi e alla giunta di Luino di intitolare il Parco a Lago di Luino al compianto cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002, morto nel 2012» così inizia la breve lettera aperta inoltrata alla nostra redazione da Alessandro Franzetti, ex presidente del consiglio del borgo.

«Il Parco a Lago non ha nome ora perché a Norma Cossetto fu dedicato solo un piccolo tratto come da delibera. Martini fu profeta laico e grande testimone del nostro tempo. Lo conobbi di persona e mi confrontai con lui sulla vita spirituale in un colloquio nel 2010 a Gallarate all’Aloisianum dai gesuiti dove risiedeva. Martini fondò la Cattedra dei non credenti ed è conosciuto ancora oggi in tutto il mondo. Teneva una rubrica sul Corriere della Sera. Sono certo che il sindaco – si legge ancora-, che è un testimone di vita cristiana, e la sua giunta, aperta al buono, sarà favorevole».