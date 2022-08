Investimenti online: l’importanza degli indicatori di trading per operare sui mercati

Il trading online ha ricoperto un ruolo molto importante negli ultimi mesi nel campo degli investimenti: è grazie all’esecuzione di strategie di breve termine, infatti, che molti risparmiatori hanno potuto effettuare operazioni di copertura sulle componenti più volatili dell’allocazione di portafoglio; senza considerare ovviamente la creazione di valore, sfruttando sia le tendenze ribassiste degli asset finanziari sia le scansioni temporali infra-giornaliere, una modalità operativa che ha consentito di limitare la durata di esposizione a mercato, aumentando la frequenza delle operazioni di compravendita. Questo tipo di approccio agli investimenti, come molti sapranno, presuppone l’impiego di piattaforme di negoziazione estremamente sofisticate, che implementino funzionalità essenziali per il trading online come lo short selling e la leva finanziaria; tuttavia l’elemento indispensabile è di sicuro il tool grafico che permette di effettuare le analisi dei prezzi dei vari sottostanti attraverso cui individuare i pattern che generano le operazioni di acquisto o di vendita.

L’analisi grafica viene eseguita mediante specifici dispositivi che servono ad agevolare la ricerca degli schemi ricorrenti sulle quotazioni degli asset: si tratta degli indicatori che a seconda delle proprie caratteristiche appartengono a differenti categorie. Le piattaforme di trading presentano numerosi indicatori di default e le più avanzate consentono addirittura di costruirne di nuovi, utilizzando il linguaggio macchina del tool. Naturalmente, per adoperare adeguatamente tali strumenti di supporto all’analisi gratifica, è necessario assimilare bene le loro peculiarità in quanto in determinate fasi alcuni risultano più funzionali di altri. Tuttavia, approfondendo le recensioni dei migliori indicatori per il trading, presenti sul portale specializzato Guidatradingonline.net, è possibile imparare a conoscere le caratteristiche principali e stabilire in quali circostanze è più corretto utilizzarli. In generale tali dispositivi permettono di individuare la tendenza in corso su asset, calcolarne la velocità e la forza, valutare l’attendibilità di un’inversione di tendenza e gestire il rischio dell’operazione di compravendita.

Caratteristiche degli indicatori per l’analisi grafica

Gli indicatori, come già anticipato, si dividono in differenti categorie: gli indicatori di trend, che servono a determinare la direzione dei prezzi di un asset finanziario, gli indicatori di momentum, che servono a determinare la velocità e la forza del movimento in corso, e gli indicatori di volumi, che restituiscono informazioni sulle modalità con cui si concretizzano gli scambi su un particolare sottostante.

In linea di massima le quotazioni degli strumenti finanziari si muovono per circa il 70% del tempo -vi sono ovviamente delle eccezioni a seconda della natura del mercato di appartenenza- sul time frame di riferimento in trading range, di conseguenza le fasi direzionale sono inferiori: nei movimenti senza una tendenza ben definita è necessario servirsi degli indicatori di momentum, mentre nei movimenti con una chiara tendenza è necessario servirsi di quelli di direzione.

Indicatori di tendenza e indicatori di momentum

L’indicatore di trend più noto e più utilizzato in assoluto è la media mobile in tutte le sue sfumature. La funzione generatrice è banalmente, come si evince dal nome stesso, una media aritmetica calcolata sugli ultimi N valori della quotazione -di norma il riferimento è la chiusura sul time frame che si prende in considerazione- dello strumento finanziario. Maggiore è il numero di valori della moving average più è lungo il trend sotteso: i pattern di ingresso sono prodotti dall’incrocio dei prezzi e la media oppure dall’incrocio di medie di calcolate su periodi differenti.

L’indicatore più rappresentativo fra quelli di momentum è invece il Relative strength index che rileva la misurazione della forza relativa di un movimento; di solito gli operatori di mercato lo utilizzano per individuare le aree di stress di un trend, ovvero ipervenduto e ipercomprato. I valori osservabili su un grafico RSI possono oscillare da 0 a 100 e il segnale di ingresso in acquisto o in vendita è generato dall’attraversamento del punto medio della scala.