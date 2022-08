Isolino Virginia, il Comune di Varese chiede 500 mila euro per renderlo più accessibile

Il Comune di Varese candida il sito archeologico dell’Isolino Virginia al bando del Ministero della Cultura all’interno del PNRR, con l’obiettivo di implementare accessibilità e attrattività del bene.

Tra gli interventi principali previsti dal progetto ci sono le opere per abbattere le barriere architettoniche e rendere fruibile l’Isola a tutti mediante la ricostruzione dei percorsi ottocenteschi; la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo, con piantumazioni per tutelare e valorizzare il parco autoctono; la realizzazione di mappe multisensoriali visivo-tattili, parlanti e grafiche, oltre che di una app in italiano, inglese e LIS; un intervento strutturale per valorizzare l’antico pontile e renderlo attrezzato anche per ospitare spettacoli. La progettazione comprende poi i piani di sicurezza ed evacuazione oltre ad attività di comunicazione. Inoltre è prevista una riqualificazione dello scavo archeologico al centro dell’isola.

“Il PNRR costituisce una occasione importante per proseguire con la valorizzazione dell’Isolino Virginia – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – In questi anni abbiamo investito molto e siamo alla continua ricerca di possibili nuove risorse perché il nostro patrimonio Unesco sia sempre più accessibile e conosciuto. Per questo abbiamo costruito un progetto importante che candidiamo al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. In questi giorni di agosto poi, il sito sarà sempre aperto e visitabile, anche a Ferragosto, per dare modo ai turisti di conoscerlo e apprezzarlo”.