Jesus, pellegrino che sta girando il mondo a piedi, è passato da Varese

Sono tanti i pellegrini che soggiornano all’Ostello di Castiglione Olona, frazione Gornate superiore, mentre percorrono la Via Francisca del Lucomagno, il pellegrinaggio che unisce Costanza a Pavia passando dai Grigioni e dal Canton Ticino e, nel tratto italiano, Lavena Ponte Tresa alla ex capitale Longobarda. Ognuno porta con sé una storia di vita, di cammino e condivisione. Certo quella di Jesus è più unica che rara, già a partire dal nome.

A raccontarla è uno dei volontari che con passione gestiscono l’ostello: «Jesus Garayar é arrivato in ostello alle 21.20 di questa sera (lunedì 15 agosto, ndr). All’apparenza un normale pellegrino e invece… spagnolo di Mogro, un paesino della Cantabria, 47 anni, guida naturalistica, è un signor pellegrino, un Pellegrino con la P maiuscola. È partito dal suo paese per fare il giro del mondo a piedi. La nostra Via Francisca l’ha conosciuta per caso vedendo gli adesivi del cammino tra Biasca e Bellinzona. Poi ha perso le tracce e da Bellinzona è sceso a Locarno ed è entrato in Italia facendo tutta la sponda del lago fino a Luino per poi riprendere il cammino a Ghirla. Di sicuro arriverà a Pavia e poi deciderà che strada prendere per continuare il suo giro del mondo da fare in due anni. Buona strada Jesus».

Non possiamo che unirci agli auguri di buoni passi!