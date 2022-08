La ciclovia del Lago Maggiore inserita nel circuito nazionale

C’è anche il tratto lombardo del Lago Maggiore tra le quattro nuove ciclovie riconosciute nel circuito nazionale a cui si aggiungono, tra le proposte avanzate da Regione Lombardia, anche la Ciclovia Alpina, la Milano-Monaco e l’Anello Iseo.

«Quattro nuove ciclovie che interessano la nostra regione riconosciute nel circuito nazionale. Quattro incredibili opportunità per vivere i nostri territori su un sellino, col vento che ci accarezza il viso mentre i nostri occhi si perdono fra le bellezze di cui siamo circondati. Oggi come oggi, i turisti cercano esperienze vive e in Lombardia, in sella ad una bici, sono moltissime quelle che si ha la fortuna di poter provare». Così ha commentato Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, in merito all’approvazione in corso da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del “Piano Generale della Mobilità ciclistica”».

LE CARATTERISTICHE DELLE CICLOVIE

La Ciclovia Lago Maggiore – la lunghezza del tratto lombardo è di circa 100 km – è un percorso che collega Lombardia, Piemonte e Svizzera. La Ciclovia Alpina (lunghezza del tratto lombardo: circa 70 km) è un percorso che dalla Provincia di Brescia si collega alla Provincia Autonoma di Trento. La Ciclovia Milano-Monaco (lunghezza del tratto lombardo: circa 200 km): un percorso che collega Milano a Monaco, passando per il Lago di Endine, il Passo del Tonale e la Provincia Autonoma di Trento. Infine, la Ciclovia Anello Iseo (lunghezza del tratto: circa 80 km) è un percorso ad anello intorno al Lago d’Iseo.

«Il turismo lento ci offre una straordinaria opportunità: quella di assaporare con la dovuta lentezza i preziosi dettagli dei nostri affascinanti territori, quei dettagli che spesso non siamo portati a cogliere a causa della frenesia quotidiana – conclude l’assessore regionale -. Il cicloturismo, che in Lombardia e in tutta Italia è una realtà ormai consolidata, risponde a questa nuova esigenza propria di turisti e visitatori. Un eco-turismo grazie al quale, all’insegna della sostenibilità, poter apprezzare ancor di più le indiscusse unicità della nostra regione».

Le 4 nuove ciclovie nazionali che interessano il territorio lombardo vanno ad aggiungersi alle 3 già riconosciute (Ciclovia Vento, Ciclovia Sole, Ciclovia Garda) per un totale di 7 Ciclovie.