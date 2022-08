“La concretezza del terzo polo”, Azione e Italia Viva presentano i candidati per la provincia di Varese

Un piccolo bagno di folla e presentazione all’aria aperta per Azione e Italia Viva, che questa mattina hanno portato tutti i candidati al Globe Bar di Varese per incontrare cittadini, giornalisti e simpatizzanti.

Galleria fotografica La presentazione dei candidati di Azione e Italia a Viva a Varese 4 di 10

A fare gli onori di casa l’onorevole Maria Chiara Gadda, capolista e figura politica di rilievo di Italia Viva e molto legata al territorio, che ha inquadrato la proposta che unisce i due partiti e ha poi presentato ciascun candidato.

«Sono molto orgogliosa di questa squadra e dell’inizio di un progetto politico che sarà la casa della concretezza, un terzo polo alternativo al “cartelli” elettorali – ha detto la deputata varesina – Un progetto iniziato nel solco dell’Agenda Draghi, che è soprattutto metodo di lavoro, verifica dei risultati, in una parola, concretezza. Perché le famiglie, le imprese, i sindaci, il terzo settore si aspettano risposte vere, scelte chiare e nette che siano in grado di incidere positivamente sulla loro vita e sul futuro di questo Paese. Un Paese da rimettere in moto».

Ad aprire le presentazioni Giusy Versace. La deputata e atleta paralimpica, scrittrice e conduttrice Tv, ha richiamato i temi della disabilità, delle pari opportunità e dell’inclusione: «Dobbiamo investire sulla scuola e la cultura, perché quando si parla di questi temi il vero nemico da battere è l’ignoranza».

Altro volto noto della politica nazionale, Ivan Scalfarotto, sottosegretario al ministero dell’Interno, ha sottolineatola necessità di liberare le migliori risorse del paese, per far ripartire un’Italia tanto amata all’estero per le sua creatività e capacità produttiva, ma che risulta “fragile” per quanto riguarda la stabilità politica.

Mauro Del Barba, senatore che si occupa di progetti di sostenibilità da quindici anni vede nei temi della sostenibilità, del terzo settore e dell’economia sociale uno dei punti di forza della proposta congiunta di Azione e Italia Viva: «Che non è un traguardo elettorale ma un progetto comune che guarda al futuro».

Pensa ai giovani Carlo Coletto, che ha ringraziato i molti volontari che stanno partecipando alla campagna elettorale e invita a guardare al futuro: «Siamo un movimento programmatico e nel futuro che vogliamo c’è un’Italia migliore”.

Applauditissimo Gigi Farioli. L’ex sindaco di Busto che in questi anni non ha perso verve e vocione, ha invitato tutti a valutare quella che ha definito «un’offerta politica seria. Quello che presentiamo oggi non è solo un matrimonio, ma anche un battesimo. Il battesimo del progetto politico del terzo polo, che a me piace chiamare “polo nuovo”, che risponde alle esigenze del paese, con concretezza e coerenza». Concretezza e coerenza che Guido Bonoldi, medico varesino, consigliere comunale di Varese con delega alla sanità. e candidato per la lista uninominale alla Camera ha declinato sui temi della sanità , dell’assistenza e dell’accoglienza, mentre Sonia Serati, insegnante di Gallarate ha parlato di scuola, e la ricercatrice Monica Colombo di agricoltura, sostenibilità e ricerca. A chiudere Angelo Leva che ha acceso i riflettori sul tema della sicurezza «che – ha detto – non può e non deve essere una bandiera sventolata dalla destra, perché è un tema che riguarda tutti e su cui il nostro programma ha proposte vere».