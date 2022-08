La deputata ex Forza Italia Giusy Versace entra nel partito Azione di Calenda

La deputata ex Forza Italia Giusy Versace entra nel partito Azione di Carlo Calenda. La parlamentare era stata eletta nel 2018 nel collegio uninominale di Varese sotto le insegne di Forza Italia.

Lo ha annunciato lei stessa: “Oggi, proprio il rispetto dei valori cattolici, liberali e democratici che hanno sempre guidato i miei passi, mi induce ad ignorare ogni calcolo di tipo opportunistico, e ad affrontare una nuova sfida, consapevole che, come nel 2018, questa potrebbe espormi ad eventuali critiche. Mi rimetto in gioco e raccolgo quindi l’appello lanciatomi qualche giorno fa da Carlo Calenda scegliendo di entrare in Azione per proseguire quell’importante lavoro già avviato in tema di sport, disabilità e pari opportunità, garantendo il mio impegno che rimane immutato nella energia e, soprattutto, nei contenuti”.